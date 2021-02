Dubbele gevoelens bij leerkrachten basisscholen: ‘Ik ben blij dat ik weer les kan geven, maar er is nog veel onzeker’

ONL noemt afhalen in winkels ‘minimaal’: ‘Maar het biedt perspectief’

De lockdown zoals we die nu kennen duurt nog tenminste tot begin maart. Winkeliers kunnen vanaf volgende week echter gebruik maken van een kleine versoepeling: zij mogen dan open zijn voor afhaal. Hans Biesheuvel van Ondernemend Nederland (ONL) reageert bij Haags Bakkie op Den Haag FM: ‘Het is minimaal, maar het biedt perspectief.’

Volgens ONL is dit een late, maar goede stap voorwaarts. De ondernemersorganisatie pleitte al langer voor het afhalen van producten in de retail via het zogenaamde click en collect systeem. ‘Zes weken geleden ben ik hier al bezig mee geweest,’ vertelt Biesheuvel. ‘Ik vind het namelijk vreemd dat ik bij Bol.com een boek kan bestellen en het af moet halen bij de Primera, maar dat ik bij de Primera zelf geen boek mag kopen. Zo kan ik nog wel tien voorbeelden noemen.’

Vertrouwen in de toekomst

Het huidige beleid heeft volgens Biesheuvel tot nu toe een sterke negatieve inwerking gehad op de economie. ‘Ik vind het beleid geblunder eerste klas en de ondernemers betalen voor dit mismanagement. De steunmaatregelen zijn tot nu toe goed, maar laten we zeggen dat het ook heel hard nodig is en dat het de komende maanden nog hard nodig zal zijn.’

Ondanks de lichtpositieve ontwikkeling voor winkeliers roept ONL het kabinet op tot meer actie waarbij verschillende partijen en sectoren betrokken worden bij het maken van een slimme exit-strategie. Met deze strategie zou elke kans aangepakt moeten worden om perspectief te bieden. ‘Dat zou veel ondernemers weer wat vertrouwen kunnen geven in de toekomst,’ zegt Biesheuvel.