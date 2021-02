Winkel in gebruikte kleding en schoenen ziet niets in ‘Click & Collect’

Afgelopen etmaal 101 coronabesmettingen in Den Haag

Het RIVM tot donderdagochtend in Den Haag 101 mensen positief getest op het coronavirus. Landelijk zijn er 4246 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Dat is iets meer dan op woensdag en iets boven het gemiddelde, maar over de lange termijn daalt het aantal positieve tests nog steeds.

De ziekenhuizen in Nederland behandelen momenteel 2231 mensen met corona, dat zijn er acht minder dan donderdag. Op de intensive cares is wel een stijging te zien: daar liggen nu 659 patiënten, vijftien meer ten opzichte van een dag eerder.

Het aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen is de afgelopen 24 uur opnieuw afgenomen. In totaal zijn nu 2121 patiënten met Covid-19 opgenomen. Dat zijn er 93 minder dan woensdag, maakte het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding bekend. De voorgaande dag nam het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen ook al af.