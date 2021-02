Bouw Rotterdamsebaan afgerond: ‘Het was een bijzonder project’

Tien jaar nadat de eerste plannen op tafel lagen, is de Rotterdamsebaan eindelijk klaar voor gebruik. De tunnel moet Den Haag en de regio beter bereikbaar maken en zorgt ervoor dat het verkeer zich beter verdeelt. Projectdirecteur Paul Jansen is trots op het resultaat: ‘We deden er iets langer over dan gepland, maar dan heb je ook wat.’

De bewogen rit van het afgelopen decennium kent volgens Jansen een paar hoogtepunten. ‘Het boren van de tunnel blijft toch wel het spectaculairst en het apparaat zelf is ook zo indrukwekkend. Die dingen zijn echt toys for boys,’ vertelt hij enthousiast. Maar ook over de mate waarop de werkers zonder kleerscheuren door de bouw zijn heengekomen, is Jansen te spreken. ‘Niemand heeft ernstig letsel opgelopen. Dat is bij dit soort projecten toch iets waar je rekening mee houdt en ik ben erg blij dat het meevalt.’

Feestelijke opening

‘Van echte dieptepunten is gelukkig weinig sprake geweest,’ vertelt Jansen. ‘Het is jammer dat we de streefdatum niet hebben gehaald in verband met corona, maar aan de andere kant heeft de politiek 30 jaar gedaan over dit besluit. Dat zet het wel een beetje in perspectief.’

De Rotterdamsebaan is zeer belangrijk voor de toegankelijkheid van Den Haag en de afronding ervan is voor Jansen dan ook reden genoeg voor een feestelijke opening. ‘Helaas zoder publiek, maar de livestream is morgen vanaf 15:00 uur te volgen. Het belooft veel goeds, dus we willen iedereen van harte uitnodigen.’

Het duurt echter nog heel even voordat we de Rotterdamsebaan ook daadwerkelijk kunnen bewonderen. Vanaf zaterdag 13 februari is het geopend voor verkeer.

Bekijk hier de livestream van de opening op vrijdag 5 februari vanaf 15.00.