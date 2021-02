DI-RECT kondigt nieuw livestreamconcert aan vanuit Omniversum

Theaters hopen op maatwerk bij aantal toegestane bezoekers: ‘Op deze manier is het uitzichtloos’

DI-RECT zit ondanks de lockdown niet stil. De bekende band heeft namelijk donderdag een nieuw concert aangekondigd vanuit het Omniversum. Het optreden vindt plaatst op 5 maart en zal via een livestream te zien zijn.

‘Omniversum is een iconische plek in Den Haag’, aldus DI-RECT. ‘We spelen in het decor van het grootste, dome-vormige videoscherm van Nederland, een half voetbalveld groot.’

Dat scherm gaat zeker benut worden en daarvoor heeft de band de handen ineens geslagen met Mo Assem, beter bekend als Mr. Beam. Hij is wereldwijd bekend door zijn projecties. In 2018 maakte hij een lichtprojectie, die te zien was op de Ridderzaal. ‘Deze stream gaat zeker weer bijzonder worden, een lichtpuntje om naar uit te kijken.’

De kaartverkoop gaat vrijdag van start.