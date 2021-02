Stadsbestuur trekt plannen voor bouw tussen stations in na kritiek

Paagman blij met maatregelen voor winkels, maar situatie blijft schrijnend: ‘Count your blessings’

Winkels mogen vanaf woensdag 10 februari vanuit hun zaak een afhaalloket openen. Dat werd afgelopen dinsdag bekend gemaakt bij de persconferentie over de nieuwe coronamaatregelen. Retailers zijn blij met de versoepeling, maar ondanks dat blijft de situatie pijnlijk voor winkeleigenaren.

‘Het is schrijnend om te zien met welke kruimels je eigenlijk blij bent’, geeft Fabian Paagman van de bekende boekhandel toe. Ook hij sprong een gat in de lucht toen hij hoorde dat zijn winkel weer mensen aan de deur mag ontvangen. ‘Maar het is een druppel op een gloeiende plaat. Een doekje voor het bloeden.’

Paagman weet zeker dat klanten de voordeur van de boekenwinkel gaan vinden. ‘Het gaat zeker wat betekenen voor ons. Klanten zullen er zeker gebruik van gaan maken’, vertelt hij. De website zal op een speciale manier worden ingericht, zodat klanten met een druk op de knop weten hoe de maatregelen vorm krijgen bij Paagman. Ander voordeel voor de klant: ‘Het zal de druk verlagen van de verzendkosten, die nu heel hoog zijn’.

Count your blessings

Toen de maatregelen voor winkel werden aangekondigd, pakte Paagman er een groot, wit vel papier bij. ‘We hebben het bedrijf toen opnieuw uitgetekend. Iedereen heeft nu ander werk. Mensen die normaal in de winkel staan, doen nu de klantenservice. We zijn een compleet ander bedrijf geworden.’

De boekenwinkel heeft veel online bestellingen, veel dynamiek en energie, maar puntje bij paaltje is deze situatie voor Fabian Paagman niet ideaal. ‘In de kern zijn wij een winkel. Wat wij nu doen is niet wie wij zijn. We willen weer dat mensen bij ons komen slenteren. Dat missen we.’

Toch telt Fabian Paagman zijn zegeningen. ‘Count your blessings‘, lacht hij, met een oog op zijn collega-boekenverkopers. ‘Wij zitten aan de goede kant van de streep, maar maken ons zorgen voor onze collega’s: als het verdwijnt komt het niet meer terug. Dat moeten we zien te voorkomen.’