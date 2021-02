Stadsbestuur trekt plannen voor bouw tussen stations in na kritiek

In het gebied tussen de drie grote stations worden geen woningen gebouwd zónder dat er ook voldoende scholen, groen en speelplekken bijkomen. Toch kon die toezegging van wethouder Anne Mulder de gemeenteraad gisteravond niet overtuigen. Het stadsbestuur heeft daarom een structuurvisie met de plannen, afgelopen nacht teruggetrokken. Het wil de raad nu nauwer bij het maken gaan betrekken, aldus mediapartner Omroep West.

Dat maakte Mulder (VVD, stadsontwikkeling) bekend aan het einde van een lange vergadering over de bouwplannen voor het Central Innovation District, het gebied tussen Hollands Spoor, het Centraal Station en Laan van NOI.

Daar moeten de komende jaren vele duizenden woningen bijkomen, veelal in torens. Mulder maakte tijdens de vergadering nog eens duidelijk waarom. Tot 2040 groeit Den Haag waarschijnlijk met tussen de 80.000 en 95.000 mensen. Omdat er geen plek is voor complete nieuwe wijken als Wateringse Veld of Ypenburg, moet er binnen de huidige gemeentegrenzen in de hoogte worden gebouwd.

Niet alleen woningen, maar ook kantoren

Zijn collega Saskia Bruines (D66, economische zaken) had daarvoor al verteld dat er niet alleen behoefte is aan woningen, maar aan ruimte voor nieuwe, het liefst innovatieve bedrijvigheid. Want Den Haag wil minder afhankelijk zijn van het Rijk als belangrijke werkgever. Dus moet er ook voor die ondernemingen een plek worden gevonden. Zelfs nu corona zorgt voor een veranderde kijk op kantoren, voegde zij daaraan toe. ‘Natuurlijk houden wij in de gaten wat de ontwikkelingen zijn. Maar de vraag is of dat op lange termijn beklijft.’

Dus kijkt Den Haag naar het gebied tussen de drie stations. Vooral in de Binckhorst in Laak zou er veel ruimte zijn voor de torens. Maar de bewoners van de wijken daaromheen en de gemeenteraad maken zich wel zorgen over hóe dat dat gebeurt. De plannen die er nu liggen zijn nogal vaag en zouden een verontrustend gebrek aan voorzieningen als scholen, groen, speelplekken en ruimte voor artsen hebben. Daarnaast vertonen ze ook een nogal fors financieel gat, was vorige week tijdens het eerste deel van de vergadering de teneur.

Plannen moeten nog verder worden uitgewerkt

De wethouder erkende dat, al gebruikte hij misschien niet de alarmerende toon van sommige raadsleden en insprekers namens bewonersorganisaties. Volgens hem vormen de plannen die er nu liggen een soort kader, dat de komende jaren nog verder moet worden uitgewerkt. Dat wordt nog veel preciezer duidelijk op welke plekken hoeveel woningen worden gebouwd. Deze week gepresenteerde richtlijnen moeten dan ook duidelijk maken welke en hoeveel voorzieningen daarbij horen.

De dikke pakken papier zijn echter op dit moment wel nodig, al was het alleen maar om bij het Rijk duidelijk te maken wat de ambities van Den Haag zijn en daar ook om een financiële bijdrage te vragen. Dat geld is ook hard nodig, want de wethouder bevestigde wel dat de gemeentelijke bijdrage een tekort kent van ongeveer 340 miljoen euro. Mulder – ook wethouder financiën – liet ook merken van dat bedrag niet direct achterover te slaan. De plannen beslaan een periode van twintig jaar, dus gaat het om een tekort van 17 miljoen per jaar. ‘Dat is een groot bedrag, maar al meer behapbaar dan 340 miljoen.’ Volgens hem moet dat kunnen worden gevonden. ‘Als je iets wilt, lukt je dat ook.’

Zorgen in de politiek blijven

Neemt niet weg dat er in de politiek zorgen blijven. Ondanks de woorden van de wethouder vreest een flink deel van de raad dat er straks allemaal woontorens staan, zonder een leuk parkje om even in te wandelen of werkplek voor een fysiotherapeut. Dat gaat niet gebeuren, bezwoer de wethouder nog eens. De torens groeien niet de lucht in, zonder dat er tegelijk plek wordt gereserveerd voor voorzieningen. Al is het wel taak van het college van burgemeester en wethouder én de raad om dat goed in de gaten te houden.

VVD’er Jan Pronk vroeg vorige week ook aandacht voor kwaliteit in het gebied. Projectontwikkelaars mogen er niet zomaar een paar torentjes neerzetten. De wethouder begreep die oproep. ‘Het is logisch om te kijken naar kwaliteit.’ Daarom komt er een ‘kwaliteitsplan’ en kijken ook welstandscommissie, experts en de stadsstedenbouwer mee.

‘Dit stemt ons niet vrolijk’

Toch: het kon buren van het gebied allemaal niet overtuigen. Jacob Snijders van het Wijkberaad Bezuidenhout, namens negen wijkorganisaties: ‘De inzet is goed. Maar dit stemt ons niet vrolijk. Het rammelt en we kunnen er nog steeds met kanonnen doorheen schieten. Maak een goed plan.’

Omdat ook de politiek nog veel vragen en zorgen bleef houden, trok Mulder het stuk na middernacht in. De bedoeling is dat er nu een nieuw document komt waarover de raad kan meepraten en dat ook ‘meer comfort’ moet bieden. De wethouder: ‘We moeten nu niet gaan doordrammen.’