Theaters hopen op maatwerk bij aantal toegestane bezoekers: ‘Op deze manier is het uitzichtloos’

De lockdown is verlengd en dat betekent dat ook theaters nog enkele weken de deuren dicht moeten houden. Bij een heropening zullen ze echter, zolang het derde risiconiveau (‘ernstig’) van kracht is, maar 30 mensen mogen ontvangen. Directeur van Het Nationale Theater Cees Debets hoopt op meer maatwerk. ‘In de grotere zalen kunnen we op een veilige manier veel meer mensen kwijt.’

De zalen zijn leeg en de stoelen vangen alweer een tijdje stof; de theaterbranche ligt ‘op zijn gat,’ zegt Debets. Hij is van mening dat niet je niet de hele cultuursector op een hoop kan gooien, maar dat maatwerk het sleutelwoord is. ‘In kleine zalen begrijp ik die 30 man wel, maar in de Koninklijke Schouwburg kunnen we normaal gesproken 680 mensen kwijt. Daar zouden nu 180 kunnen zitten op anderhalve meter afstand. Ik begrijp niet zo goed waarom dat niet mag.’

Sneltesten

Ook het vervolg van de de op dinsdag gepresenteerde routekaart biedt volgens Debets maar weinig perspectief. Bij risiconiveau 2 (‘zorgelijk’) mogen er 50 man publiek naar binnen en bij risiconiveau 1 (‘waakzaam’) 100. ‘Dat is tamelijk uitzichtloos,’ zegt hij. ‘Op deze manier zijn we nog wel even bezig, naast dat je kan er moeilijk beleid op kan maken.’

Wel geeft Debets aan er alles aan te willen doen om mensen weer theater te laten ervaren. ‘Al mogen we maar één persoon ontvangen, dan gaan we alsnog open. Het financiele component is groot, dus een kleine hoeveelheid mensen weegt niet op tegen de kosten, maar we doen alles om weer contact te kunnen hebben met publiek.’

Over eventuele voorzorgsmaatregelen in het theater zelf heeft Debets tevens goed nagedacht. ‘We kunnen mensen prima door het gebouw en naar hun zitplaats begeleiden en daarbij anderhalve meter afstand waarborgen.’ Ook de mogelijkheid van sneltesten ligt op tafel, al is hij daar wel wat terughoudender in. ‘Daar zou ik verschrikkelijk tegenop zien, maar als het helpt om de zalen weer vol te kunnen krijgen, werken we daaraan mee.’