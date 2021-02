Afgelopen etmaal 101 coronabesmettingen in Den Haag

Bouw Rotterdamsebaan afgerond: ‘Het was een bijzonder project’

Twee overleden personen gevonden in woning Bomenbuurt

In een woning in de Beukstraat zijn donderdagmiddag twee overleden personen aangetroffen. Dat bevestigt de politie aan mediapartner Omroep West.

De politie werd donderdag rond 12.30 uur gealarmeerd. Het is nog niet duidelijk wat er zich in de woning heeft afgespeeld en hoe de twee personen om het leven zijn gekomen. De politie is nog bezig met het onderzoek.