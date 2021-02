Winkel in gebruikte kleding en schoenen ziet niets in ‘Click & Collect’

Marlena de Graaf van Tweede Kans snapt er niets van, hoe de door het regering aangekondige ‘Click & Collect’ versoepeling voor haar winkel in tweedehands kleding en schoeisel een kans zou kunnen betekenen.

“Mensen willen het gewoon persoonlijk aanraken, passen en dan kijken in welke staat het is. En dat gaat op die manier niet werken”, zegt ze midden in haar winkeltje in Loosduinen. “Ik heb van elk item er maar één, er is één jasje, één broek, er is maar één paar schoenen. En één maat”, zo legt ze haar situatie uit. En omdat het misschien niet goed past of aanvoelt, willen klanten het ook graag proberen. Dus Marlena weet het zeker: “Dat gaat echt niet werken hier in deze business”.

Daarnaast zou ze dan een website moeten laten maken, maar door het wegvallen van de omzet is daar geen geld voor. En alle foto’s die dan gemaakt moeten worden… Nee, ze ziet er echt geen enkel voordeel van. Ze heeft het namelijk al eens op Facebook geprobeerd met zo’n 20 foto’s van items in haar winkel, maar dat leverde slechts een verkoop van één jurkje van 15 euro op.

Ook de mogelijkheid dat de artikelen nu door klanten zelf aan de deur mogen worden opgehaald, ziet ze niet als iets positiefs. “En dan zit je 4 uur in je winkel te wachten totdat iemand een pakje komt ophalen. Dan breng je het toch liever zelf weg, ben je er gelijk van af”, zo redeneert ze. Dus wat haar betreft is ‘Click & Collect’ helemaal niks.

Marlena verbaast zich er dan ook over wie deze voor haar winkel onbruikbare regeling heeft bedacht. Volgens haar zitten politici veel te ver af van de dagelijkse gang van zaken in winkels en horeca, “er wordt niet nagedacht, alles wordt zo echt naar de kloten geholpen”, aldus deze winkeleigenaresse. “Je voelt je helemaal niet gezien, wie ziet mij? Wie ziet wat ik hier zit te doen? Af zitten te wachten en niet weten waar je aan toe bent”, ze wordt er niet blij van. En door al deze onzekerheid weet ze ook niet of ze het gaat redden. Al vindt ze van zichzelf dat ze het eigenlijk wel gewoon moet redden. Daarom kijkt ze nu ook niet verder vooruit dan de volgende dag, “als ik verder ga kijken raak ik in paniek, dus ik neem het gewoon per dag”.

Om in ieder geval met een mooie frisse winkel te kunnen heropenen is ze nu al bezig met wat klussen in de winkel. Liefst had ze van de week al open gegaan, maar nu dat niet kan houdt ze toch vooral hoop op een betere toekomst.