Zwaargewonde bij steekpartij in woning, twee verdachten gearresteerd

Bij een steekpartij in een woning in de Cartesiusstraat is woensdagavond iemand zwaargewond geraakt. Het slachtoffer was volgens de politie niet aanspreekbaar en is naar het ziekenhuis afgevoerd. Agenten hebben direct na de steekpartij een man en een vrouw aangehouden. Dat schrijft mediapartner Omroep West.

De steekpartij vond woensdagavond kort voor middernacht plaats. Volgens een woordvoerder van de politie was er in de woning sprake van een ruzie. Hierbij werd het slachtoffer gestoken. Wat er precies in de woning is gebeurd, wordt nog verder onderzocht.

Direct na het incident heeft de politie twee verdachten aangehouden. Het gaat om een 29-jarige man, waarvan de woonplaats nog niet bekend is, en een 28-jarige vrouw uit Westland. Zij zitten op dit moment vast en worden door de politie verhoord.