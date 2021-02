Amateursport heeft weer behoefte aan clubgevoel: ‘Je mist de binding met de leden’

Door de coronacrisis bevinden veel sportclubs zich een nijpende situatie; competities liggen stil en financieel wordt het steeds lastiger het hoofd boven water te houden. Ron Jansen is voorzitter van HVV Laakkwartier en lid van de Adviesraad voor Sport. Hij vertelt bij Den Haag FM over de stand van zaken bij de amateursport.

De voetbalcompetities voor de lagere klassen zijn stilgelegd, maar voor de ‘a-categorie’ is dat nog even afwachten. ‘Realistisch gezien denken we alleen niet dat dat nog gaat gebeuren,’ vertelt Jansen. Hij geeft aan dat er momenteel namelijk nogal wat haken en ogen zitten aan het werkbaar maken ervan. ‘De plannen die op tafel liggen zijn ook gewoon niet ideaal, dat zijn eigenlijk maar halve competities. Zo is voetbal niet bedoeld.’

Opzeggingen

Dat amateurclubs momenteel overgeleverd zijn aan de beperkende maatregelen, kan gevolgen hebben op meerdere fronten. Zo wordt de kans alsmaar groter dat zij sponsoren kwijtraken. ‘Sponsors hebben het ook moeilijk nu,’ zegt Jansen. ‘Als zij moeten bezuinigen, zijn dit de eerste uitgaven waar ze op zullen inkrimpen. Dat heeft vervolgens weer inwerking op de financiele situatie van clubs.’

Ook leden betalen hun contributie door, maar kunnen daar momenteel maar weinig uithalen. ‘Bij ons heeft dat gelukkig nog niet geleid tot veel opzeggingen, maar dat is zeker een zorg voor de komende tijd. Vooral als het gaat om de senioren. Die hebben we al maanden niks kunnen bieden en daardoor is de binding wel echt minder,’ aldus Jansen.

In de watten leggen

Volgens Jansen is het clubgevoel behouden onder de jeugd een stuk makkelijker. ‘Die kunnen we nog wedstrijden aanbieden. Maar de kans bestaat dat senioren ondertussen een andere sport zijn gaan oppakken en dat misschien wel willen doorzetten.’

In het idee om online contact houden met deze groep, ziet Jansen maar weinig heil. ‘Vaak zitten zij doordeweeks al constant achter de computer, daar wil ik ze in het weekend eigenlijk niet mee lastig gaan vallen. Maar zodra het weer kan, gaat er wel echt extra aandacht naar de senioren. Die gaan we goed in de watten leggen.’

Je hoofd leegmaken

De grootste zorg van Jansen gaat echter uit naar de fysieke en mentale gesteldheid van de mensen die normaal gesproken zo graag sportten bij hun club, maar dat nu niet meer kunnen. ‘Financiele steun is fijn, maar hoe druk je de gezondheid van mensen uit in geld? Sport is een uitlaatklep, een sociale bezigheid. Je kan geld blijven pompen in de sport maar uiteindelijk is de fysieke activiteit en wat er tussen de oren zit het belangrijkst voor de mensen.’

Jansen besluit met een aantal tips voor mensen om toch te blijven bewegen in de periode dat ze niet terecht kunnen bij hun sportclub. ‘Dwing jezelf om elke dag even naar buiten te gaan en een stuk te wandelen, je hoofd even leeg te maken. Werkgevers zouden mensen daar ook de ruimte voor moeten geven. Als je dat hebt gedaan begin je ook echt een stuk frisser weer aan je werk.’