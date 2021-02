Winkel in gebruikte kleding en schoenen ziet niets in ‘Click & Collect’

Beveiligingsbedrijf Hofstad Security in zwaar weer: ‘Ik heb geen idee hoe ik dit moet oplossen’

Beveiligingsbedrijf Hofstad Security verkeert in zwaar weer. Het bekende beveiligingsbedrijf is door een aanbestedingsprocedure van de gemeente Den Haag belangrijke opdrachten kwijtgeraakt. Door de coronacrisis zijn er vorig jaar vrijwel geen evenementen georganiseerd. Dat hakt erin, zegt eigenaar Cees Hofland. ‘Ik zit met mijn handen in het haar, ik heb geen idee hoe ik dit moet oplossen’, vertelt hij zichtbaar geëmotioneerd.

Hofland doet in het radioprogramma Haags Bakkie op Den Haag FM zijn verhaal. ‘Ik ben niet boos, maar echt teleurgesteld.’ Dat er op een gegeven moment een aanbestedingsprocedure aan zit te komen, is al een tijd bekend. ‘Maar de problemen ontstonden toen corona uitbrak: alle evenementen vielen weg.’

De gemeente stelt zich aanvankelijk coulant op, vindt hij. ‘Wij kregen gelukkig de Haagse Markt als beveiligingsopdracht, dat was een mooi project.’

Op de Haagse Markt brengt Hofland in zijn beveiligingsteam jongeren uit verschillende wijken samen: uit de Schilderswijk, Transvaal, Duindorp en Scheveningen. ‘Dit zou een voorbeeld moeten zijn voor de stad.’ Hij deelt aan zoveel mogelijk mensen contracten uit.

Maar toen werd de Haagse Markt ‘ineens’ door de gemeente stopgezet. ‘Wij moesten weg en er kwam een Amsterdams bedrijf te staan.’ Hij had liever gezien dat de gemeente het een jaar had uitgesteld. ‘Nu heb ik veertig mensen in dienst en moet ik mijn hoofd boven water zien te houden.’

Maar het meest pijn doet het feit dat Hofstad Security het zogeheten SUS-team op Scheveningen kwijt is. Een SUS-team bestaat uit ervaren, sociale en verbaal sterke particuliere (horeca)beveiligers die in een bepaald gebied het uitgaanspubliek vroegtijdig sussen, corrigeren en wijzen op de (gedrag)regels. Volgens Hofland was het jarenlang een succes en was de gemeente tevreden met de bewezen diensten.

Ook de Haagse VVD en PvdA zijn verbaasd over het feit dat de opdracht voor de Haagse Markt en het SUS-team is gegund aan een Amsterdams beveiligingsbedrijf. ‘Dit is echt de omgekeerde wereld’, stelt VVD’er Judith Oudshoorn. ‘Want juist nu zou de gemeente er alles aan moeten doen om de lokale economie en de lokale ondernemers zoveel mogelijk te stimuleren.’

Oudshoorn en haar PvdA-collega Bülent Aydin verwijzen ook naar de aangenomen motie om plannen van het college naar voren te halen. Een ander voorbeeld dat zij benoemen is de motie om meer regionaal aan te besteden. Verder wijzen de raadsleden erop dat het juist in deze sector belangrijk is om met bedrijven en mensen uit de buurt te werken. ‘Zij kennen de mensen en weten hoe ze met hen om moeten gaan’, zegt Aydin. Zij vragen bij het college om opheldering.

Hofland laat het er ook niet bij zitten. ‘Ik heb een advocaat in de arm genomen. De rode draad in de aanbestedingsprocedure was dat een lokale partij in het voordeel zou zijn. Maar volgens mij ligt Amsterdam in Noord-Holland’, aldus een geërgerde Hofland.

Den Haag FM heeft contact gezocht met de gemeente over de kwestie, maar het stadhuis heeft tot op heden geen reactie kunnen geven.