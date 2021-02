Buurt Galvanischool knalt over verbouwing: ‘Wij willen onze school terug’

‘Wij willen onze school terug’, riep een van de aanwezige moeders tegen de omwonenden van de Galvanischool. De basisschool staat al bijna drie jaar leeg omdat er geen vergunning voor de verbouwing is. Buurtbewoners vinden dat er onvoldoende maatregelen worden genomen tegen de geluidsoverlast. Dat meldt mediapartner Omroep West.

De Raad van State moet nu uitspraak doen of de gemeente terecht een vergunning voor de verbouwing van de school heeft gegeven. De Galvanischool in de wijk Duinoord wil het bestaande schoolplein gebruiken om uit te breiden. De speelpleintjes moeten op het dak van de gebouwen komen. Omwonenden vrezen dat de verhoogde pleintjes voor meer overlast zorgen.

De problemen begonnen toen de eerste aannemer van de verbouwing failliet ging. Omwonenden gebruikten dit moment om in beroep te gaan tegen de verleende vergunning. De Galvanischool gaf aan bereid te zijn geluidsschermen te plaatsen, maar dit was niet voldoende. Zo oordeelde de Raad van State in september ook al. De hoogste bestuursrechter schortte in september de vergunning op, omdat die er niet van overtuigd is dat die alle overlast binnen aanvaardbare perken blijft.

Hinder van fietsen

De zaak is nu opnieuw bij de Raad van State terechtgekomen om te kijken of de school nu wel aan alle voorwaarden heeft voldaan. De buurtbewoners zijn nog steeds tegen de verbouwing. Ze vinden de school te groot, en vrezen naast de geluidsoverlast ook hinder van fietsen die overal geparkeerd worden en meer schaduw omdat de school hoger wordt dan hij nu is.

Volgens de buurtbewoners heeft de gemeente de problemen over zichzelf afgeroepen door scholen in de buurt te sluiten. Er is volgens de omwonenden geen plaats voor een grotere Galvanischool met meer leerlingen. Verspreiding van de school over meerdere locaties zou volgens hen een betere oplossing zijn.

Belang van de kinderen

De ouders van de leerlingen hopen juist dat de verbouwing van de school snel kan beginnen. ‘Al twee jaar moet ik met mijn zesjarige dochtertje levensgevaarlijk op de fiets naar de Stokroosstraat’, vertelt een van de moeders geëmotioneerd in een felle discussie na afloop van de zitting. De omwonenden lijken hier niet van onder de indruk. ‘Wij zijn met twintig tot dertig buurtbewoners tegen.’

De ouders vinden dat zij in overtal zijn. ‘Wij zijn met 120 en hebben een lijst met 665 handtekeningen van ouders en buurtbewoners’, zegt een andere aanwezige moeder. ‘Wij willen onze school terug.’ Schooldirecteur Raphaëlla Huijts vroeg de Raad van State om te letten op het belang van de kinderen. ‘Het is heel kwalijk dat er kinderen zijn die hun school nog nooit gezien hebben.’