Haagse fotografen winnen Zilveren Camera met foto’s uit de stad

De Haagse fotografe Merel Schoneveld (1983) heeft een Zilveren Camera gewonnen voor haar fotoserie van de ongekende drukte op Scheveningen. Ze won de eerste prijs in de categorie ‘nieuws regio serie’. Schoneveld legde in een serie foto’s de drukte op Scheveningen in zwartwit vast. Een andere Haagse fotograaf, David van Dam, won maar liefst de eerste, tweede en derde prijs voor zijn politieke fotoseries op het Binnenhof.

Tijdens het eerste weekend van augustus vorig jaar was er sprake van topdrukte op het strand van Scheveningen. Veel mensen vieren vanwege de coronacrisis massaal vakantie dichtbij huis, maar de bewoners van Scheveningen zijn de drukte, rotzooi en overlast zat. Door de sterkte stroming hadden ook de hulpdiensten het druk.

De tweede prijs in de categorie ‘nieuws regio serie’ ging ook naar een fotoreeks uit Scheveningen. Fotograaf Sem van der Wal legde het surfdrama op Scheveningen vast. Op 11 mei 2020 raakte een groep surfers door grote hoeveelheden algenschuim in de problemen in de zee bij Scheveningen. Vijf surfers komen om het leven.

De eerste, tweede en derde prijs in de categorie ‘politiek serie’ gingen – hoe verrassend – alledrie naar fotoreeksen die in Den Haag zijn gemaakt. De eerste prijs ging naar de fotoserie van de Haagse fotograaf David van Dam over de toeslagenaffaire. De tweede prijs was eveneens voor David van Dam, vanwege zijn serie rondom Prinsjesdag. In de derde winnende serie van zijn hand is te zien hoe minister Ferd Grapperhaus door het stof gaat na zijn bruiloft. Van Dam volgt Grapperhaus voorafgaand, tijdens en na afloop van het zware Kamerdebat.

Het bekende moment dat minister Bruno Bruins onwel werd in de Tweede Kamer, werd vastgelegd door fotograaf Dirk Hol. Hij kreeg hiervoor de eerste prijs in de categorie ‘politiek enkel’.

De stad Den Haag was het afgelopen jaar het decor van veel andere nieuwsmomenten – waar ook andere fotografen een Zilveren Camera mee wonnen.

Zo ging de derde prijs in de categorie ‘nationaal serie’ naar Hagenaar Giedo van der Zwan voor zijn reeks foto’s van honden met hun baasjes op Scheveningen. Het project ‘Man bij hond’ is een verzameling portretten van honden en hun baasjes op het strand en de boulevard. Door de coronapandemie besloot de fotograaf zich niet langer te concentreren op zijn vaste methode van close-up portretten van badgasten.

De tweede prijs in de categorie ‘nationaal enkel’ ging naar Charles Vella voor zijn nieuwsfoto bij Den Haag Centraal Station. Een vreedzame demonstratie op het Malieveld in Den Haag tegen de coronamaatregelen van het kabinet werd volgens de politie verstoord door een groep voetbalhooligans, die een gewelddadige confrontatie zochten met de politie. Uiteindelijk werden vijf betogers opgepakt voor het gooien van stenen.

De Haagse fotograaf Pierre Crom ontving de derde prijs in de categorie ‘regio enkel’ voor een nieuwsfoto op de Haagse Markt. Op de foto is te zien dat een politieagent de Haagse Markt ontruimt vanwege grote drukte en de vrees voor verspreiding van het coronavirus.

Een foto met Fay van Baar, danser bij het eerste gezelschap van het Nederlands Dans Theater die vanwege de coronamaatregelen in haar slaapkamer repeteert, wordt bekroond met de eerste prijs in de categorie ‘kunst, cultuur en entertainment’. Fotograaf Janita Sassen legde vast dat de danser door het afzeggen van voorstellingen enige tijd haar motivatie kwijt was en ze gunde zichzelf daardoor wat rust.

In diezelfde categorie leverde het niet doorgaan van Parkpop in het Zuiderpark de Haagse fotograaf Phil Nijhuis de derde prijs op. Op de foto is te zien dat parkbezoekers een partijtje voetbal spelen op de dag dat het festival plaats zou vinden. Het festival werd vanwege de coronamaatregelen afgelast.