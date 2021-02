Koning brengt digitaal werkbezoek aan vrijwilligers Vadercentrum

Koning Willem-Alexander bracht donderdag een digitaal werkbezoek aan Vadercentrum Adam in Den Haag. Het bezoek stond in het teken van de ondersteuning en activiteiten die het centrum in Laak biedt aan mannen uit de buurt, ook tijdens de coronapandemie.

Door: mediapartner Omroep West

Tijdens het virtuele bezoek van de koning lieten de medewerkers op verschillende plekken zien wat ze doen. Ondanks de coronacrisis is het Vadercentrum nog beperkt open, om kwetsbare personen maatschappelijke ondersteuning te bieden. Denk bijvoorbeeld aan een uitgiftepunt van de voedselbank of steun aan eenzame ouderen.

Ook zijn de vrijwilligers al sinds maart vorig jaar bezig met het maken van mondkapjes. ‘Ons motto is 100.000 mondkapjes. We hebben inmiddels al de 60.000 gepasseerd’, vertelt coördinator Bilal Sahin.

Spanning

Zeventien jaar geleden bracht de koning ook al een bezoek aan het Vadercentrum, toen nog in levenden lijve. Kleermaker Faris was er toen ook al bij. ‘Gezellig. Zeventien jaar geleden heb ik ook met hem gepraat’, vertelt hij.

Deze keer is het bezoek dankzij de coronacrisis dus virtueel. Maar ook dat is ‘best spannend’. ‘Het is nieuw om met zo iemand te praten, dan neem je je voor om dit of dat te zeggen en dan vergeet je het toch weer’, vertelt een van de vrijwilligers. Volgens coördinator Bilal herinnerde de koning zich alles nog van zijn eerdere bezoek: ‘Blijkbaar hebben we indruk op onze koning gemaakt.’