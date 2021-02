MKB-voorzitter Kim Schofaerts in Spuigasten

In het politieke radioprogramma Spuigasten op Den Haag FM wordt zaterdag onder andere aandacht besteed aan de nieuwe coronamaatregelen.

De lockdown wordt bijna helemaal verlengd tot minstens 2 maart, zei demissionair premier Rutte in de persconferentie. Wel veranderen, zoals al bekend was geworden, twee dingen. De basisscholen en kinderopvang gaan weer open en bij winkels kunnen vooraf bestelde producten worden afgehaald.

Winkels gaan vanaf 10 februari open voor het afhalen van bestellingen. Bestellen kan vooraf online of telefonisch. ‘Het afhaalpunt is buiten en dit kan alleen als je een bepaald tijdsslot is gegeven’, zei Rutte. Je moet de bestelling alleen afhalen. Ook moet er minimaal vier uur zitten tussen bestellen en afhalen, ‘om funshoppen tegen te gaan’. Hoe kijkt voorzitter Kim Schofaerts van MKB Den Haag naar deze versoepeling in het coronabeleid?

Spuigasten

