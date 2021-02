MKB-voorzitter Kim Schofaerts in Spuigasten

Rottedamsebaan officieel geopend, volgende week mogen auto’s over de weg

Meer in

De aanleg heeft meer dan zes jaar geduurd, maar de Rotterdamsebaan is eindelijk klaar voor gebruik. Vrijdagmiddag is de nieuwe verbinding met de Haagse binnenstad feestelijk geopend. Vanaf volgende week kunnen weggebruikers de weg officieel gebruiken.

Door: mediapartner Omroep West

De Rotterdamsebaan is een extra weg vanuit het Haagse centrum naar de snelweg en loopt tussen de Binckhorst en knooppunt Ypenburg. De weg moet er onder meer voor zorgen dat er minder verkeer over de Utrechtsebaan naar de stad komt. Eyecatcher van de Rotterdamsebaan is de Victory Boogie Woogietunnel, een 1800 meter lange tunnel, volgens de projectleider ‘verreweg de mooiste tunnel van Nederland’.