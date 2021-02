Warmetruiendag 2021: ‘Met de kleinste dingen kan je veel energie besparen’

Vandaag is het de 15e Warmetruiendag, waarop je de verwarming een graadje lager zet en je jezelf goed inpakt om toch warm te blijven. Hiermee wordt aandacht gevraagd voor energieverspilling en duurzaam leven. Tom Golder van Duurzaam Den Haag vertelt bij Den Haag FM over de grootse klimaatactie van Nederland. ‘We willen duidelijk maken dat je met een kleine stap grote invloed kan hebben.’

Nu veel mensen voor werk thuis aan hun computer gekluisterd zitten, is het waarschijnlijk dat huishoudens meer hebben gestookt dit jaar. ‘Scholen worden dan weer niet verwarmd nu, dus dat staat er wel tegenover,’ zegt Golder. Desalniettemin is het volgens hem belangrijk om bewust om te gaan met je energieverbruik.

Simpele dingen

Golder benadrukt dat energiebesparing makkelijker is dan je denkt en dat we een groot verschil kunnen maken wanneer iedereen iets doet, al is het maar een beetje. ‘Als heel Nederland mee zou doen met deze actie, bespaar je het jaarverbruik aan energie van een gemiddelde wijk in Den Haag.’

Volgens Golder is het makkelijk om thuis wat duurzamer te stoken. ‘Er zijn een heleboel simpele dingen die je thuis kan doen,’ vertelt hij. ‘Het dichten van tochtkieren en iets korter warm douchen kan al helpen. Bovendien kan je zo honderden euro’s per jaar besparen.’

Om de inwoners van Den Haag te helpen duurzamer te verbruiken, is de gemeente en direct bespaaractie gestart. Via de website kan je gratis energiebesparende materialen in huis laten installeren zoals ledverlichting, tochtstrips en een waterbesparende douchekop. Kijk hier voor meer informatie.