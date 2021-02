ADO Den Haag heeft El Khayati terug

Nasser El Khayati voetbalt de rest van het seizoen voor ADO Den Haag. Daarmee keert de aanvallende middenvelder terug bij de club waar hij tussen januari 2017 en augustus 2019 grote indruk maakte. In zijn laatste seizoen bij ADO kwam de 31-jarige El Khayati tot twintig doelpunten en twaalf assists in de 35 duels die hij speelde voor de Haagse eredivisionist.

El Khayati vertrok vervolgens naar Qatar SC waar hij na zestien optredens zijn contract heeft laten ontbinden. “Het voelt als thuiskomen. Dit is en blijft mijn club”, zegt de Roterdammer op de website van ADO. “In het verleden is gebleken dat spelers het liefst in goede tijden terugkeren bij hun oude club, maar ik vind dit juist een geschikt moment. Het is makkelijk om terug te keren als de club op een betere positie staat, maar ik hou van uitdagingen. De situatie van de club zorgt ervoor dat ik extra gebrand ben om de strijd aan te gaan en alles te geven voor lijfsbehoud.”

Hoe snel El Khayati klaar is om te spelen moet blijken. “Ik heb de afgelopen periode elke dag keihard getraind. Ik ben volledig fit, maar het is natuurlijk nog wel zaak om zo snel mogelijk weer ritme op te doen”, aldus de middenvelder.