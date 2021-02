Extra inzet straatteams om dak- en thuislozen te wijzen op onderdak tijdens sneeuwjacht

Het straatteam van de gemeente Den Haag, het Leger des Heils, Straat Consulaat en het straatpastoraat zijn zaterdag extra op pad om dak- en thuislozen te wijzen op onderdak nu het de komende dagen extra koud wordt. “Wij hopen zo de laatste mensen nog binnen te krijgen,” laat een woordvoerder van de gemeente weten. Voor dak- en thuislozen is het ook mogelijk om zichzelf te melden bij De Lozerhof aan de Randveen 64 of bij Stayokay aan de Scheepmakersstraat 27.

Ook de afgelopen dagen zijn verschillende teams op pad geweest om mensen te wijzen op opvang. “Met alle betrokken partijen in de stad hebben we heel veel mensen naar binnen gekregen,” zo laat Straat Consulaat weten. Men richt zich nu op mensen “die minder graag naar binnen willen”.

Tekst gaat verder onder tweet.

De komende dagen zoeken we mensen op die de winteropvang mijden en op straat overnachten.

We delen slaapzakken en shelterbags uit. Lees verder op de website!https://t.co/NqnEXszvZV — Straat Consulaat (@SConsulaat) February 5, 2021

Het Straat Consulaat deelde daarnaast slaapzakken en shelterbags uit aan mensen die de winteropvang mijden. “Er is opvang maar niet iedereen kan of durft die stap te zetten vanwege trauma, psychische kwetsbaarheid of angst voor registratie. Daarom houden we de mensen de komende week goed in de gaten en proberen we hen zoveel mogelijk op straat te verzorgen en warm te houden.” Ook veldwerkers van het Leger komen nog buitenslapers tegen, drie nachten per week gaan zij er op uit om een oogje in het zeil te houden en naast de sheltersuits koffie en repen uit te delen.

Tekst gaat verder onder tweet.

Ondanks de extra opvang komen onze Veldwerkers nog enkele buitenslapers tegen. Daarom trekken ze er drie nachten per week op uit om naar hen om te kijken, koffie en repen uit te delen. Dankzij @Sheltersuit kunnen we hen nu ook warmte bieden. #legerdesheils #sheltersuit pic.twitter.com/N9r8YisLyL — LegerdesHeilsNoordwest (@LdHNoordwest) February 4, 2021

Voor zondag geldt in het hele land code rood door de verwachte sneeuwjacht waarbij de gevoelstemperatuur ver onder nul zal komen.