Gemeente Den Haag wint prijs voor duidelijkste coronacommunicatie

Niet ‘vermijd drukte’, maar ‘ga niet naar drukke plekken’ en niet ‘onder begeleiding’ maar ‘samen met’. De gemeente Den Haag probeert de communicatie over corona zo gemakkelijk mogelijk op te schrijven, zodat er geen misverstanden ontstaan en iedereen goed begrijpt wat de bedoeling is. De inzet op deze heldere communicatie heeft geresulteerd in een prijs, namelijk die voor Direct Duidelijke Coronacommunicatie.

Lodewijk van Noort, projectleider van Direct Duidelijk Den Haag, legt uit wat de gemeente Den Haag precies doet. ‘Eigenlijk is het bij de gemeente Den Haag al een lange traditie. We proberen onze taal aan te passen aan het niveau van de stad’, legt hij uit bij het radioprogramma De Taalstaat op NPO Radio 1. ‘We weten dat in Den Haag bijna 25 procent van de bevolking laaggeletterd is en dat is vrij ernstig.’

‘Deze mensen hebben moeite met het geschreven woord en daarom hebben we gezegd: als we gaan communiceren over corona, dan moeten we het vooral bij die mensen testen. Eigenlijk zeiden wij al testen, testen, testen, voordat minister Hugo de Jonge het zei’, grapt Van Noort. ‘Het is echt mijn pleidooi, dat testen. Want binnen onze organisatie werken veel professionals die echt wel weten hoe communicatie werkt, maar de echte experts, die vind je in de stad.’

De Direct Duidelijk prijzen worden elk jaar door het ministerie van Binnenlandse Zaken uitgereikt. Er zijn verschillende categorieën en dit jaar is er daar één categorie aan toegevoegd, die van de meest heldere coronacommunicatie.

Blinde vlekken

De gemeente Den Haag laat hun communicatieboodschappen daarom testen bij ROC-cursisten die laaggeletterd zijn en die hun lees- en schrijfvaardigheid willen vergroten. Volgens Van Noort heeft het testen laten zien dat overheidsorganisaties soms blinden vlekken hebben voor bepaalde woorden. ‘We denken dat sommige woorden heel erg duidelijk zijn, maar als we het dan testen, dan blijkt dat mensen juist over die woorden vragen stellen.’

Een van die woorden is ‘vermijd drukte’. ‘Ik kan me nog herinneren dat we de test deden en dat één van de cursisten zei: ‘vermijd drukte, waar heb je het over?’, vertelt Van Noort. ‘Toen we vroegen hoe we het dan zouden moeten vertellen zei diegene: ‘gewoon, ga er niet heen of ga niet naar de drukte’.’

‘Trofee niet alleen van ons’

Van Noort wil daarom extra duidelijk maken dat de gemeente Den Haag dus niet zelf de begrijpelijke teksten bedenkt, maar dat dat echt bij de cursisten vandaan komt. ‘Ik zal je eerlijk zeggen. Na de prijsuitreiking heb ik meteen geregeld dat ook zij een trofee krijgen en die kom ik hoogstpersoonlijk naar het ROC toebrengen. Die trofee is echt niet alleen van ons.’

Foto: Direct Duidelijk.