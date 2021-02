Eerste winst voor The Hague Royals

Ook The Hague Royals is nu van de nul af. De Haagse formatie wees onder leiding van Deividas Kumelis (21 punten, 8 assists) en Eric Kibi (18 punten, 12 rebounds) collega-nieuwkomer Almere Sailors met 85-78 terug. Daar kon Eammon Joyce (24 punten) in zijn eerste wedstrijd voor de ploeg uit Almere niets aan veranderen. Beide debutanten in de Dutch Basketball League staan nu weer op gelijke hoogte.

Vooraf was de wedstrijd tussen The Hague Royals en Almere Sailors er een van twee teams die beide absoluut voor de overwinning gingen. In het in januari gespeelde oefenduel moesten de Hagenaren de Almeerders nog voor laten gaan maar hoe anders zou deze historische avond verlopen. De eerste bal werd uit de lucht getrokken door Papito Hersisia zodat Almere in balbezit aan de wedstrijd kon gaan beginnen. Joey Liem, goed voor 8 punten, werd direct gestopt door Casey Lopes en benutte slechts één vrije worp. Daarna was het captain Eric Kibi die de Haagse formatie aan de hand nam en zijn beide vrije worpen wél benutte. Joyce de nieuwkomer aan Almeerse zijde knalde vervolgens zijn eerste drietje raak stand: 2-5. De uitstekend startende Bart Bijnsdorp wist echter de aansluiting te vinden voor de Royals en zo golfde het spel op en neer en wisselde Bijnsdorp zijn belofte in door “gewoon hard te spelen” zoals hij al had aangegeven tijdens zijn debuut in de Dutch Basketball League. Met nog vier minuten op de klok in het eerste kwart kwam ook Dante Lombardi met zijn eerste driepunter om de stand gelijk te trekken: 11-11. Daarna was het dé man aan Haagse zijde Deividas Kumelis die samen met Kibi de mannen van Bert Samson op sleeptouw nam. Assists (8 in totaal) gevolgd door een steal om vervolgens een bommetje te laten vallen zodat het eerste gaatje van 6 punten geslagen was: 21-15. Dit overigens tot groot ongenoegen van coach Eric Kropf die opzichtig solliciteerde naar een technische fout. De Royals lieten zich echter niet van de wijs brengen en Tim Troussel dunkte de laatste score binnen zodat het eerste kwart toch enigszins verassend naar The Hague Royals ging: 25-19.

Het tweede kwart werd een titanenstrijd waar beide ploegen niet voor elkaar onder deden. De geel-groenen trokken de verdedigende stellingen op om zodoende Almere Sailors te laten vechten tegen de schotklok. Na een wanhoopspoging aan Almeerse zijde van Brian van de Weijenberg was het Bijnsdorp die het eerste serieuze gat kon slaan: 29-19. Wat de Sailors ook probeerde het gat bleef op drieënhalve minuut voor half-time 10 punten. Daarna werd het serious business voor de Hagenaren toen Almere een 7-0 run plaatste en het verschil opeens nog maar drie puntjes was. Opnieuw waren het Kibi en Kumelis die de ploeg weer op het rechte spoor zette. Niet in de laatste plaats geholpen door coach Kropf die na zijn sollicitatie nu zijn technische fout in ontvangst mocht nemen. Zodat uiteindelijk de kleedkamers opgezocht konden worden met een ruststand van: 43-38.

Het derde kwart werd gestart met Kibi die werkelijk overal was deze avond. Maar ook aan de Sailors zijde stond nieuwkomer Joyce op om eerste een and one af te ronden voor 47-45 om daarna aan te leggen voor een driepunter die et Zuiderpark op zijn grondvesten deed schudden 47-48 en nam Joyce hoogstpersoonlijk brutaal de leiding. Echter niet voor lang want als de routine van Kumelis ooit goed van pas kwam was het vanavond wel en antwoordde dan ook met drietje: 50-48. Kibi zorgde voor wat Haagse lucht met een lay up en Kumelis deed nog een duit in het zakje door weer een vrije worp raak te schieten: 53-48 (FT 7/11) De in foutenlast verkerende Bijnsdorp werd weer terug binnen de lijnen gebracht en bracht direct Alhassan Barrie in stelling die vanavond “gewoon” weer goed was voor 14 punten: 58-50. Uiteindelijk werd het derde kwart door de Royals gewonnen met twee punten verschil zodat de Hagenaren aan het laatste bedrijf konden beginnen met een voorsprong van 7 punten. Een historische avond hing in de lucht en hoe jammer is het dan dat er geen publiek bij aanwezig kan zijn.

Nadat Kibi de bal naar buiten passt op teamgenoot Kumelis twijfelt deze geen moment en schiet direct een bom raak voor 65-55, verschil weer tien en nu kan de overwinning niet meer uit de Haagse handen glippen: 65-55. Een goed voorbeeld doet volgen en zo schiet Jens te Velde ook twee drietjes raak: 74-61. Als Lombardi vervolgens denkt een easy lay up te kunnen benutten komt daar uit het niets een snoeihard block van Bijnsdorp voorbij. Almere blijkt een stugge ploeg en knokt zich terug door een driepunter van Liem, maar wie anders dan de “Haagse” Kumelis heeft hetzelfde antwoord: 77-66. Nog een keer knokt Almere Sailors zich terug in de wedstrijd voor 78-71 maar als Kumelis een assist geeft op Kibi die vervolgens met een driepunter afrondt is de historische eerste zege voor The Hague Royals bijna een feit 81-71. Wederom is het Bijnsdorp die nog een cake uitdeelt en daarmee het verzet van de Sailors definitief breekt. Een fantastische avond voor de mannen van Bert Samson die van de hatelijke nul af zijn en een prima teamprestatie hebben neergezet: 85-78.