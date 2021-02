Foo Fighters en Sophie & Goldband in De Nieuwe Van Nierop

In het wekelijkse radioprogramma De Nieuwe Van Nierop op Den Haag FM hoor je zondagavond onder meer verse muziek van Foo Fighters en Sophie & Goldband (foto).

De nieuwe single van de Haagse Goldband is tevens de nieuwe van smartlappenkunstenaar Sophie Straat. Sophie heeft een overduidelijk Amsterdamse tongval maar opereert vanuit onze stad in het zelfde circuit (lees: zelfde producer) als Goldband, dus een duet kon niet uitblijven. Je hoort hun song (een feministisch stemadvies) zondagavond net als nieuw werk van de Foo Fighters, die dit weekend hun plaat ‘Medicine at Midnight’ uitbrengen.

Meer nieuwe muziek is er van FINNEAS, DeWolff, TV Priest, Bertolf, Tabitha, Julien Baker, The Staves en winterse songs van The Weather Station en Graeme James. Tevens een drietal afro-jazz-tracks van het dubbelalbum van vader Femi en zoon Made Kuti.

De Nieuwe Van Nierop wordt elke zondagavond van 19.00 tot 20.00 uur uitgezonden op Den Haag FM. Muziekliefhebber Ricco van Nierop maakt wekelijks een selectie van nieuwe tracks van bekende artiesten en verrassende muzikale ontdekkingen.

Na afloop is de uitzending hier terug te beluisteren (link).