IN BEELD: sneeuw in Den Haag

Marcel Verreck: ‘Weg met die treurnis, laat het nieuws ondersneeuwen door leuke dingen’

Marcel Verreck spreekt in zijn wekelijkse column in het politieke radioprogramma Spuigasten op Den Haag FM zijn stadsgenoten toe. In deze column bespreekt hij George Kooymans van Golden Earring, Bokito, de komst van Nasser el Khayati bij ADO Den Haag en de sneeuwjacht.

‘Bokito moet inmiddels voor zijn leven vrezen omdat Blijdorp vanwege de omstandigheden even geen Blij Dorp meer is, zeker niet financieel. Daardoor zal er binnenkort ook in de Rotterdamse dierentuin wellicht met spuiten worden gezwaaid, met daarin echter niet direct een levensréddend vaccin. Weg met die treurnis, laat dit soort nieuws ondersneeuwen door leuke dingen. En dat gaat dit weekend gebeuren: ondersneeuwen. Of het echt leuk wordt is de vraag, maar de voorpret is er niet minder om’, aldus de columnist.