Meerdere woningen ontruimd na brand in pand Thuisbezorgd

Door een flinke brand in een pand van bezorgketen Thuisbezorgd.nl moesten zes woningen aan de Piet Heinstraat in Den Haag worden ontruimd. In het pand stonden elektrische fietsen, waarvan de brandweer alle accu’s moest verwijderen. De bewoners mochten niet veel later terug naar huis.

De brand ontstond zondagmorgen rond 8.30 uur. Het vuur was volgens de brandweer snel geblust, maar omdat er boven het pand meerdere woningen ontruimd moesten worden is er door de hulpdiensten extra materieel ingezet. In het pand stonden diverse fietsen van de bezorgketen opgeslagen. Uit voorzorg heeft de brandweer van al deze fietsen de accu verwijderd.