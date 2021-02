Foo Fighters en Sophie & Goldband in De Nieuwe Van Nierop

Willem II – ADO Den Haag geschrapt vanwege sneeuw en vorst

Meer in

De eredivisiewedstrijd tussen Willem II en ADO Den Haag gaat zondagmiddag niet door. De KNVB heeft alle zondagduels geschrapt vanwege het winterse weer dat voorspeld wordt. Het KNMI heeft voor heel het land code rood uitgeroepen. De verwachting is dat er een behoorlijk pak sneeuw gaat vallen en het wordt snijdend koud. De wedstrijd wordt op korte termijn opnieuw ingepland.

Op 20 januari 2013 sneeuwde het ook toen ADO het opnam tegen Willem II. Toen kon er wel gewoon gevoetbald worden, met de oranje bal op een sneeuwvrij veld. Het duel in de vrieskou eindigde in een 1-1 gelijkspel. Namens ADO scoorde Kevin Jansen. Hij maakte toen zijn eerste goal in het betaalde voetbal.