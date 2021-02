David van Dam over uitreiking Zilveren Camera: ‘Het is de ultieme erkenning’

Coronamaatregelen zetten streep door schaatsbaan in Zuiderpark of op Landgoed Ockenburgh

Slecht nieuws voor de schaatsliefhebbers: de ijzers onderbinden en even schaatsen op de buitenbanen in het Zuiderpark op bij Landgoed Ockenburgh lijkt er deze winterperiode niet in te zitten. Op basis van de verwachting van de Veiligheidsregio Haaglanden dat de aantrekkingskracht van een schaatsbaan ervoor kan zorgen dat het op een locatie te druk kan worden waardoor mogelijk groepsvorming ontstaat en het lastig is om anderhalve meter afstand te bewaren zullen de velden niet onder water worden gezet. Dat laat een woordvoerder van de gemeente weten.

Schaatsen op een veldje in de buurt lijkt er dus niet in te zitten, de liefhebber zal ergens anders moeten kijken of de schaatsen deze winterperiode veilig ondergebonden kunnen worden.

Het winterweer wat sinds dit weekend over Den Haag gaat lijkt voorlopig nog niet voorbij te zijn, volgens weerman Huub Mizee is nog niet duidelijk wanneer de vorstperiode ophoudt. “Het ziet er zelfs naar uit dat het ook in het weekend nog winters blijft,” zegt hij tegen mediapartner Omroep West. Het winterweer zorgde zondag al voor een stad vol winterpret.