Coronavirus: 48 nieuwe coronagevallen en twee sterfgevallen in Den Haag

Ondanks dat de coronateststraten zondag door het winterweer gesloten waren zijn er in de afgelopen 24 uur, tot 10 uur vanochtend, 48 nieuwe coronagevallen vastgesteld in Den Haag. Laboratoria verwerkten nog wel de uitslagen van tests van zaterdag. Het zevendaags gemiddelde komt uit op 83 nieuwe besmettingen per dag. Dat valt op te maken uit de cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). In het afgelopen etmaal werden er twee nieuwe ziekenhuisopnames en twee sterfgevallen gemeld.

Zowel zaterdag (106) als zondag (98) werden meer besmettingen in Den Haag geregistreerd. In onze stad was er dit weekend geen sprake van nieuw gemelde sterfgevallen, wel werden er op zaterdag zes en op zondag drie nieuwe ziekenhuisopnames gemeld.

Gemeten over heel Nederland werden er tussen zondagochtend en maandagochtend slechts 2.273 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Het RIVM denkt dat de sluiting van de teststraten ook nog effect kan hebben op de cijfers van dinsdag en woensdag.