David van Dam over uitreiking Zilveren Camera: ‘Het is de ultieme erkenning’

Bij de uitreiking van de fotografieprijs de Zilveren Camera bleek Den Haag het decor van veel winnende series. David van Dam viel maar liefst drie keer in de prijs binnen de categorie ‘politieke serie’ met als absolute winnaar zijn fotoserie over de toeslagenaffaire. Bij Haags Bakkie op Den Haag FM vertelt hij over hoe hij dit bijzondere politieke jaar in beeld wist te vangen.

Op het moment dat Van Dam hoort dat hij de derde prijs in de wacht sleept voor zijn serie waarop is te zien hoe minister Grapperhaus na zijn bruiloft door het stof gaat in de Tweede Kamer, is hij blij, maar voelt hij ook meer te willen. Daaraan wordt onmiddelijk gehoor gegeven wanneer hij ook de eeste en tweede plek in ‘politieke serie’ op zijn naam mag zetten. ‘Ik was bijzonder verbaasd, maar heb uiteraard hard gejuicht.’

Dynamische serie

De tweede prijs won Van Dam met het in beeld brengen van Prinsjesdag, die dit jaar natuurlijk anders dan anders verliep. ‘Als fotojournalist heb je een zekerheid en dat is dat Prinsjesdag elk jaar ongeveer hetzelfde zal zijn,’ vertelt hij. ‘Dit jaar was natuurlijk een uitzondering: geen troonrede in de Ridderzaal, geen hoedjesparade, iedereen droeg mondkapjes, noem maar op. Dat maakte het extra interessant om te fotograferen.’

De toeslagenaffaire was het decor voor de serie waarmee Van Dam de eerste prijs in de wacht sleepte. Daarvoor zat hij er dan ook het hele jaar met zijn neus bovenop. Hij legde alles vast ‘van het moment dat Wopke Hoekstra en premier Rutte met de slachtoffers hebben gegeten en gepraat tot het Catshuisoverleg en van de parlementaire enquetecommissie waar iedereen gehoord werd tot het aftreden van Asscher. Het is een hele dynamische serie geworden,’ vertelt Van Dam.

Hoog op de verlanglijst

Van Dam geeft aan wellicht meer waarde te hechten aan een dergelijke prijs dan zijn collega’s. ‘Daarin wijk ik misschien af, maar voor mij is het de ultieme erkenninig. Het is heel mooi als je op de voorpagina staat of wanneer je serie in de krant staat, maar als een vakjury bepaalt dat jij de mooiste foto’s hebt geschoten, is dat wel de kers op de taart.’

Wat hem betreft houdt het hier dan ook nog niet bij op. ‘Ik doe elke keer weer mee en hoop dit jaar natuurlijk een mooie verkiezingsserie te kunnen maken. Uiteindelijk zou ik graag een keer dé Zilveren Camera willen winnen, de overall hoofdprijs. Die staat toch wel hoog op mijn verlanglijst.’