De Voedselgroep helpt gezinnen die net buiten de boot vallen: ‘Soms verdient iemand twee euro teveel voor de Voedselbank’

Roly Aarden was chefkok, maar liet zich vorig jaar omscholen tot buschauffeur. Tijdens zijn nieuwe werk komt hij veel verschillende mensen tegen en zo signaleerde hij een probleem: veel van hen hebben niet de financiele middelen om hun dagelijkse boodschappen te kunnen doen, maar kunnen ook niet zomaar terecht bij de Voedselbank. Deze mensen helpt hij nu zo veel mogelijk aan etenswaren met zijn eigen voedselbank: de Voedselgroep.

De groep mensen die tussen wal en schip valt verdient vaak net te veel om naar de voedselbank te kunnen, maar heeft het volgens Aarden zeker niet breed. ‘Deze gezinnen moeten soms leven van 25 euro per week. Dat is sowieso amper te doen, maar met kinderen haast onmogelijk.’

Schulden aflossen

De Voedselgroep is niet nieuw in Den Haag; Roly neemt namelijk het stokje over van zijn broer die het initiatief vier jaar geleden opzette. ‘Dat begon toen met donaties van een bakkerij die nu helaas dicht is. Daarnaast verhuisde mijn broer, dus die kon er niet meer in Den Haag mee bezig zijn. Er waren echter natuurlijk nog steeds gezinnen die het nodig hadden. Daarom besloot ik ermee door te gaan.’

Er zijn verschillende mogelijkheden om de Voedselgroep te ondersteunen. ‘Mijn ouders verzamelen alles thuis, daar staan dan ook meestal kratten voor de deur waar je het eten gewoon in kan doen. Maar je kan ook aanbellen of een berichtje sturen voor een afspraak. Daarnaast is een financiele bijdrage natuurlijk ook altijd welkom.’

Momenteel kunnen Aarden en zijn familie met de Voedselgroep zo’n tien tot vijftien gezinnen per week voorzien van voedingsmiddelen. ‘Het is mooi, maar nog te weinig. Zeker in deze tijd willen we nóg meer mensen uit de brand helpen. Met het geld dat zij hierdoor besparen op boodschappen kunnen ze misschien een rekening betalen of schulden aflossen. Het gaat om veel meer dan alleen eten.’

Voor meer informatie over doneren, kijk op de Facebookpagina en op de Gofundme-pagina van de Voedselgroep Den Haag, Rijswijk en Wateringen.