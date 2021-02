Gastropub baalt nu vergunning voor winterterras is afgewezen, toch mag het voorlopig blijven staan

Patrick van Aller van gastropub Van Kinsbergen wilde als horecaondernemer deze winter creatief aan de slag gaan om, rekening houdend met de coronamaatregelen, toch zijn gasten een plek te kunnen geven op zijn terras. Daarvoor had hij bedacht om picknicktafels te plaatsen in een glazen kas, zijn vergunningaanvraag daarvoor werd deze week afgewezen en daarbovenop kreeg de ondernemer een rekening van 400 euro van de gemeente voor de aanvraag van de omgevingsvergunning.

“Het gaat me niet om het geld,” zegt Van Aller. “Maar er wordt positief gereageerd op de huisjes, ook door de politiek, maar toch moeten ze weg en krijg ik wel een factuur.” Na contact met de gemeente is het factuurbedrag inmiddels met 150 euro verlaagd. Hoewel er geen vergunning kan worden vergeven mag hij de kassen volgens de gemeente wel laten staan zolang er geen verzoek tot handhaving komt.

De factuur zal echter gewoon betaald moeten worden. “De leges van een geweigerde aanvraag kunnen niet worden kwijtgescholden,” laat de woordvoerder van wethouder Hilbert Bredemeijer weten. “Dat gebeurt ook niet bij andere geweigerde aanvragen. De leges zijn wel verlaagd van 400 naar 250 euro om de ondernemer tegemoet te komen in deze moeilijke tijden. Als de ondernemer dit niet kan betalen in deze tijd, waar de gemeente alle begrip voor heeft, dan kan hij zich melden bij de gemeente voor een maatwerkoplossing.”

Van Aller kan niet begrijpen waarom de vergunning voor zijn mini-kassen voor de deur zouden niet wordt gehonoreerd: “Op de grond waar ze staan, staan normaal ook al picknicktafels. Het stomme is dat er in de brief staat dat er geen anderhalve meter overblijft op de stoep. Die afstand is geschat, ze zijn niet eens langs geweest!”

“Huisjes zijn technisch niet toegestaan”

“We hebben het bericht op social media inderdaad gezien,” reageert de woordvoerder van wethouder Bredemeijer. “De reden van afwijzing voor de huisjes is dat het vergunning technisch niet is toegestaan; het gaat namelijk om een bouwwerk op een terras en dat is niet in lijn met de kaders en voorwaarden voor een creatieve manier om geld te verdienen zoals een overkapping. Die zijn opgenomen in de commissiebrief ‘Terrassen in de winter’ (waarbij drie zijden open moeten zijn). Het was dus bekend wat wel en niet mocht. Wel is er binnen het college toen besproken niet actief te handhaven op de huisjes van de ondernemer, tenzij er een expliciet handhavingsverzoek zou komen. Die huisjes kunnen in de praktijk dus blijven staan tot 1 mei.”

“Ze hebben tegen mij acht weken gezegd,” reageert Van Aller. “Als er een melding komt, komt de pandbrigade pas controleren en moeten ze binnen die tijd weg.” Daarbij vreest hij dat er door de afwijzing van zijn vergunning snel een klacht zal komen waarop handhaving volgt: “Mijn vergunning is nu gepubliceerd, mensen die willen kunnen nu klagen. Als ze dat doen dan moeten ze weg.” De ondernemer vreest dat de kassen ook in de toekomst geen plek zullen hebben op zijn terras. “De afwijzing van de vergunning zorgt ervoor dat ze ook komende winter niet mogen terugkeren. Een nieuwe aanvraag kan niet omdat deze is afgewezen en ik wil ze ook in de komende winter kunnen exploiteren.”

“Geef een corona-kruimel”

“Het gaat me meer om de politiek,” vervolgt Van Aller: “Ze zeiden ons te willen steunen en uiteindelijk lukt het niet en krijg je toch een factuur.” De ondernemer heeft weinig begrip voor de rekening die hij krijgt terwijl zijn zaak door corona al maanden gesloten is: “Waarom zou het nu niet gratis mogen? Ik ben in totaal al negen maanden dicht, ik kan daar heel boos om worden.” Daarnaast pleit de ondernemer voor meer flexibiliteit in de regelgeving voor horecabedrijven. “Zorg voor een noodbestemmingsplan waardoor er meer mogelijkheden zijn. De aanvraag is nu getoetst met normale regels, maar het zijn geen normale tijden. Geef een corona-kruimel, een uitzondering op het bestemmingsplan.”

“Je moet overal lezen dat ondernemers worden geholpen, maar dat kan niet zomaar: als een iemand bezwaar maakt dan kan het al worden tegengehouden.” Hoewel de ondernemer vindt dat ook tegenstanders zich moeten kunnen laten horen stelt hij dat het niet fair is als een enkele klacht ervoor kan zorgen dat een plan niet door kan gaan. “Natuurlijk mag er iemand klagen, maar het kan niet zo zijn dat een klager meer herrie kan maken dan een grotere groep voorstanders.”

Nieuw overleg met sector voor de zomer

Voor de komende zomer volgt nog een overleg tussen ondernemers en het stadsbestuur over de mogelijkheden voor de sector. Van Aller vreest voor een gebrek aan urgentie als er pas in de zomer wordt gesproken over de mogelijkheden van een winterterras. “Het is niet bedoeling om ze voor altijd te laten staan, enkel voor de komende winter zou het een oplossing zijn.”

Hoewel de lockdown nu nog tot 2 maart voortduurt gaat Van Aller er niet van uit dat hij daarna de deuren weer direct kan openen. “We gaan er van uit dat we in mei pas weer open kunnen.”

