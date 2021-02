Gevel van woning Raymond van Barneveld komt naar beneden

Door de zware sneeuwval is zondag een deel van de gevel van de woning van Raymond van Barneveld aan de Harry Pauwlaan in Den Haag naar beneden gekomen. Brokstukken kwamen op de stoep en op een geparkeerde auto terecht. Er raakte niemand gewond, meldt mediapartner Omroep West.

Ben de Kok, de manager van de Haagse darter, bevestigt op twitter dat het inderdaad om de woning van Barney ging. De darter was zelf niet thuis toen het gebeurde, want Van Barneveld is in het Duitse Niedernhausen, waar hij zijn rentree bij de PDC gaat maken.

De schade aan de auto is groot. Volgens de brandweer is de oorzaak van de instorting waarschijnlijk een grote hoeveelheid sneeuw die te zwaar is geworden. ‘Je ziet vaker met stuifsneeuw dat er grote hopen worden gevormd, die ontzettend zwaar worden’, legt de woordvoerder uit. Na onderzoek is gebleken dat de bewoners van het huis er niet uit hoeven. ‘Het is veilig genoeg om er te overnachten’, aldus de woordvoerder.