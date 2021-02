GGD begint maandagmiddag weer met testen en vaccineren

Het KNMI heeft tot maandag 12.00 uur code oranje afgekondigd vanwege de gladheid. Zondag waren alle test- en vaccinatielocaties gesloten vanwege code rood, maar vanaf maandagmiddag gaat het testen en vaccineren in Den Haag gedeeltelijk weer beginnen. Dat schrijft mediapartner Omroep West.

GGD Haaglanden laat weten dat alle vaccinatielocaties tot tenminste 12.00 uur maandagmiddag gesloten zijn. Dat geldt voor zowel de vaccinatielocatie bij het Cars Jeans Stadion van ADO Den Haag als voor de locatie Hagaziekenhuis Sportlaan, dat maandag geopend wordt.

Mensen die voor 12.00 een vaccinatie-afspraak hadden staan krijgen een bericht per sms of telefoon met het verzoek om een nieuwe afspraak in te plannen. Mensen die na 12.00 uur een afspraak hadden, moeten even afwachten of die afspraak doorgaat, want maandagochtend om 8.30 uur wordt besloten of de vaccinatielocaties na 12.00 uur opengaan.

Testlocaties GGD Haaglanden

Alle testlocaties van de GGD Haaglanden zijn maandag, met uitzondering van De Broodfabriek in Rijswijk en in tegenstelling tot de testlocaties van Hollands Midden, de hele dag gesloten. De Broodfabriek in Rijswijk is tot maandagmiddag 12:00 uur gesloten, maar gaat daarna wel open.

Mensen die maandag een afspraak hebben bij een van de gesloten testlocaties van GGD Haaglanden worden hierover gebeld. Voor hen is een nieuwe afspraak ingepland op testlocatie De Broodfabriek. Dit geldt ook voor de mensen die voor 12.00 uur een afspraak hadden in Rijswijk. Mensen die na 12.00 uur een afspraak hadden in Rijswijk, kunnen zich gewoon op het afgesproken tijdstip melden.

GGD Haaglanden verwacht dat dinsdag alle testlocaties weer open zijn.