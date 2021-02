GGD Haaglanden: ‘Veel aanloop bij nieuwe vaccinatielocatie’

In het voormalige HagaZiekenhuis op de Sportlaan in Den Haag heeft de GGD Haaglanden maandagmiddag om 12.00 uur een nieuwe vaccinatielocatie geopend. Dat meldt mediapartner Omroep West. Op de locatie aan de Sportlaan kunnen thuiswonende ouderen vanaf 80 jaar een COVID-19-vaccin ontvangen. Later kunnen ook andere doelgroepen er terecht, afhankelijk van de levering van vaccins.

Naast het Cars Jeans Stadion is het HagaZiekenhuis de tweede locatie in deze GGD-regio waar mensen worden ingeënt met het coronavaccin. Mensen kunnen zich hier alleen op afspraak laten vaccineren. Ze krijgen het Biotech/Pfizer-vaccin. De vaccinatielocatie aan de Sportlaan is open op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur. Mogelijk worden de openingstijden uitgebreid als de GGD’s meer mensen per dag kunnen vaccineren.

Vanwege de weersomstandigheden moest de locatie een paar uur later open dan gepland. De ingang van het voormalige ziekenhuis wordt zo goed mogelijk sneeuwvrij gehouden. Hoewel er op en langs de toegangswegen nog wel sneeuw ligt, is er volgens een woordvoerder veel aanloop bij de vaccinatielocatie.

300 mensen gevaccineerd

In tegenstelling tot het Cars Jeans Stadion, waar een tent is opgebouwd, is de nieuwe locatie een ‘vaste’ locatie. Deze locatie heeft minder capaciteit dan die bij het stadion. Op de Sportlaan worden in eerste instantie zo’n 300 mensen per dag gevaccineerd. Zodra er meer vaccins beschikbaar zijn, kunnen er ongeveer duizend mensen per dag gevaccineerd worden. Bij het stadion zijn dat er 2000.