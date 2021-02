Coronamaatregelen zetten streep door schaatsbaan in Zuiderpark of op Landgoed Ockenburgh

Verbazing bij GroenLinks over aangekondigde inzet van bodycams bij boa’s: “Ingrijpend instrument”

Bij GroenLinks Den Haag wordt er met enige verbazing gereageerd op het besluit om alle Haagse boa’s te gaan uitrusten met een bodycam. De partij zegt benieuwd te zijn naar de onderbouwing van wethouder Hibert Bredemeijer over het breed inzetten van de camera’s, GroenLinks stelt nog geen inzicht te hebben in de resultaten van een uitgevoerde pilot. “Bodycams zijn een erg ingrijpend instrument,” vindt fractievoorzitter Arjen Kapteijns, zijn partij heeft daarom nu vragen gesteld over de inzet van de camera’s. “Het is belangrijk dat hier zorgvuldig mee om wordt gegaan en om aan de voorkant de voorwaarden goed af te spreken.”

De partij van Kapteijns wil onder meer weten hoe de beelden worden opgeslagen, wie er toegang toe heeft en wat er met die beelden gedaan wordt. “Als omstander kan je zonder dat je het doorhebt gefilmd worden door een BOA. Het is daarom belangrijk dat die beelden goed verwerkt worden en dat bijvoorbeeld je gezicht onherkenbaar gemaakt wordt als je omstander bent. Ook moet indien nodig jij of je advocaat toegang kunnen krijgen tot de beelden als je bezwaar wilt maken tegen het handelen van een BOA.”

Daarnaast wil de coalitiepartij van het stadsbestuur weten hoe boa’s getraind worden in het gebruik van de bodycam. “Het is heel belangrijk om hierin consequent te zijn en zicht te houden op de motivaties om die camera tijdig aan of uit te zetten. Zo moeten we voorkomen dat er aan de hand van camerabeelden een vertekend beeld geschetst kan worden van de situatie, of dat bepaalde groepen Hagenaars vaker met of juist zonder camera bejegend worden.”