Haagse Markt maandag gesloten, terrein wordt sneeuwvrij gemaakt

De Haagse Markt is vandaag door de sneeuwval van het afgelopen weekend gesloten. Maandag en dinsdag wordt het marktterrein sneeuwvrij gemaakt.

“In verband met het slechte weer en de enorme berg sneeuw die er gevallen is, is er besloten dat er a.s. maandag 8 februari geen markt is aan de Herman Costerstraat,” laat men weten.

De markt is normaal gesproken geopend op maandag, woensdag, vrijdag en zaterdag. Maandagavond moet duidelijk worden of de markt woensdag wel open kan gaan.