HTM: Wintermaatregelen duren hele week

De wintermaatregelen van de HTM blijven nog in ieder geval tot en met zondag 14 februari van kracht. Dat meldt mediapartner Omroep West. Dat houdt in dat de pekeltrams de rest van de week blijven rijden. Lijn 19 zal nog niet rijden, al wordt dat later deze week nog wel geprobeerd.

Verder rijden er geen spitstrams en rijdt bus 28 niet tussen Centraal Station en het Zuiderstrand.

Op maandag 8 februari rijdt HTM nog steeds met een aangepaste dienstregeling winterse omstandigheden.

Een aantal trams blijft de aangepaste route rijden