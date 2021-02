Proef geslaagd: boa’s krijgen bodycam

Alle 170 boa’s in Den Haag die lopend of op de fiets op straat werken krijgen deze week een bodycam. Dat meldt mediapartner Omroep West. Een boa kan de kleine, draagbare camera aanzetten in dreigende situaties en dat kan helpen om de boel weer rustig te krijgen. Ook kunnen het geluid en de beelden gebruikt worden als bewijs. Een proef met bodycams onder tien boa’s is geslaagd.

De boa’s Robin en Daisy zijn ervaringsdeskundigen. Zij hebben de afgelopen maanden proefgedraaid met een bodycam en zijn positief. De camera’s staan standaard op stand-by en worden na twee waarschuwingen aangezet. De dertig seconden vóór het moment dat een boa op record drukt, worden ook geregistreerd. ‘Op straat kunnen er dreigende en onveilige situaties ontstaan’, vertelt Daisy. ‘Een bodycam kan bijdragen aan het de-escaleren van het moment en het gedrag van de mensen.’

Vaak ontrolt zich in dreigende situaties eenzelfde patroon. ‘Meestal worden mensen eerst verbaal agressief’, legt Daisy uit. ‘Dat is niet prettig. Dan waarschuwen we twee keer en zeggen we dat de bodycam aangaat als ze niet ophouden. Dan beseffen mensen dat ze worden gefilmd en zie je ze vaak rustiger worden. We waarschuwen twee keer omdat bij de eerste waarschuwing mensen nog niet echt voor rede vatbaar zijn en ze het soms niet goed horen.’

Bodycam kan helpen

Ook Robin merkt dat de bodycam kan helpen in sommige situaties. ‘De bodycam is vrij groot, mensen zien hem goed hangen’, zegt hij. ‘Daardoor realiseren mensen zich dat ze gefilmd kunnen worden.’

Wethouder Hilbert Bredemeijer (CDA) is blij dat de proef geslaagd is en de boa’s deze week een bodycam krijgen. ‘We hebben een proef gedaan met tien boa’s’, zegt hij. ‘Zij hebben voor ons getest hoe effectief de bodycam is en waar ze tegenaan lopen.’

Volksgezondheid

Bredemeijer: ‘Wij vinden onze boa’s belangrijk, want zij vervullen een essentiële rol in onze samenleving, zeker in deze coronatijd. Naast de leefbaarheid waken ze nu ook over de volksgezondheid. Tegelijkertijd merken we dat boa’s regelmatig te maken krijgen met agressie. Dat willen we zo veel mogelijk voorkomen. Boa’s moeten hun werk zo veilig mogelijk kunnen uitvoeren. De bodycam helpt daarbij.’

Daisy zegt zich vaak veiliger te voelen met een bodycam. ‘Maar niet altijd. Als iemand een klap wil uitdelen, dan komt die klap toch wel. Het maakt dan niet uit of je een bodycam hebt of niet. Maar het voordeel van de bodycam is dat de beelden kunnen bijdragen aan de bewijslast en dat is ook heel belangrijk.’

Foto: Omroep West