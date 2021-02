IN BEELD: Scheveningen in de sneeuw

75 jaar Partij van de Arbeid: ‘Ik kan wel lachen om de vroegere openbare discussies’

De Partij van de Arbeid bestaat vandaag 75 jaar en zoals de meeste verjaardagen dit jaar, wordt ook dit jubileum bescheiden gevierd. Desalniettemin kan de partij terugkijken op een turbulente geschiedenis. Fractievoorzitter en nummer 17 op de kieslijst Mikal Tseggai blikt samen met Den Haag FM terug op de vroegere tijden van de PvdA waar ze zich stevig in heeft verdiept.

‘Eigenlijk bestaat de PvdA al veel langer dan 75 jaar,’ vertelt Tseggai. ‘Daarvoor had je nog de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij die al bestond sinds eind 19e eeuw.’ Deze partij lag ten grondslag aan een fusie met de Vrijzinnig Democratische Bond en de Christelijk-Democratische Unie, waaruit de PvdA ontstond.

Joop den Uyl

Tseggai geeft aan dat de PvdA een belangrijke basis heeft gelegd voor het huidige Nederlandse sociale systeem. ‘Door de geschiedenis heen heeft de partij veel belangrijke dingen gedaan voor de verzorgingsstaat zoals we die nu kennen. Daar ben ik wel trots op.’

Als het gaat om vroegere intriges binnen de partij, kan Tseggai die wel waarderen. ‘Ik vind het juist wel mooi dat de PvdA zo’n turbulente geschiedenis heeft met af en toe een ruzie of discussie die zich voor de schermen afspeelde. Daar kan ik wel om lachen; het maakt het menselijk en kenmerkend.’

Al is de periode met Joop den Uyl aan het roer ver voor haar tijd, zijn politieke model dient voor Tseggai nog steeds als voorbeeld. ‘Hij stond voor een eerlijke verdeling van kennis, macht en inkomen en dat is ook mijn politieke motto. Zo zou onderwijs toegankelijk moeten zijn voor iedereen en vind ik het belangrijk dat een kieslijst divers is. En dan gaat het er niet alleen om hoeveel mensen een kleurtje hebben, maar ook of een lijst verschillende regio’s en leeftijden vertegenwoordigt.’

“Vandaag bestaat de PvdA 75 jaar, maar we zijn pas net begonnen.”🌹@PloumenLilianne over wat we bereikt hebben en wat ons nog te doen staat voor een #EerlijkeToekomst👇 pic.twitter.com/PaMkzfeuEV — Partij van de Arbeid (@PvdA) February 9, 2021

Vrouwelijke minister-president

Tseggai is met haar 26 jaar één van de jongsten op de kieslijst en hoopt dan ook dat de stem van de jongere bevolkingsgroep in de toekomst beter gehoord zal worden. ‘Jongeren zijn niet een soort minderheidsgroep waar je niet zo veel aandacht aan hoeft te besteden; soms lijkt dat zo. Maar iedereen boven de 18 is gewoon volwaardig volwassen en mag zich bijvoorbeeld verkiesbaar stellen. Dat moeten we wat serieuzer nemen. Bovendien’

Als het gaat om de nieuwe lijsttrekker van de PvdA, ziet Tseggai dat als een positieve ontwikkeling voor de vrouwenemancipatie. ‘Ik vind het mooi dat er met Lilianne Ploumen voor het eerst een vrouw aan het roer staat. Elke vrouwelijke lijsttrekker is weer een stap dichter bij een vrouwelijke minister-president, dat lijkt me wel een mooi streven.’