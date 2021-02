ABN AMRO sluit bankkantoor aan het De Savornin Lohmanplein

Het kantoor van ABN AMRO aan het De Savornin Lohmanplein sluit per 9 april. De bank stelt dat een kantoor minder van belang is nu klanten steeds meer gebruik maken van online mogelijkheden om bankzaken te organiseren. Mede door de coronacrisis is het volgens de bank zo dat ook ouderen meer gebruik maken van online bankieren. Door het dalend aantal bezoekers van het kantoor is nu besloten de deuren te sluiten.

Als alternatief kunnen klanten nog gebruik maken van het kantoor aan de Koningskade, zes kilometer verderop. Voor een fysiek bezoek moet wel een afspraak gemaakt worden.

Daarnaast bestaat de mogelijkheid van beeldbankieren, een online videogesprek. Voor klanten die ondersteuning nodig hebben om de overstap te maken naar online bankieren is er de financiële zorgcoach, deze kan hulp bieden op locatie wanneer dat nodig is.