‘Alleen chillen met de meisjes’, steekpartij Scheveningse Pier was niet de bedoeling

De advocaat van een van de twee Amsterdamse hoofdverdachten van de dodelijke steekpartij op de Scheveningse pier vorig jaar zomer bestreed maandag bij de Haagse rechtbank dat de hoofdstedelingen uit waren op een vechtpartij. Dat meldt mediapartner Omroep West. ‘Ze wilden alleen maar chillen met meisjes op het strand.’ Zijn verzoek tot vrijlating van de 20-jarige Amsterdammer Roan W. werd afgewezen door de rechtbank.

Op 10 augustus 2020 vond er op de Pier een confrontatie plaats tussen twee drillrapgroepen uit Rotterdam en Amsterdam. De 19-jarige Cennethson Janga uit Rotterdam werd toen doodgestoken. Het OM ziet de Amsterdammers Roan W. en Darrel L. als de daders. Vrijdag besloot de rechtbank al dat de 20-jarige Darrel L. uit Amsterdam vast blijft. Maandagmiddag moest ze beslissen over het voorarrest van Roan W.

Cennethson Janga uit Rotterdam rende tijdens de confrontatie op de Pier tussen beide Amsterdammers door. Volgens het OM is hij toen tweemaal geraakt, eenmaal in zijn buik en eenmaal in zijn borst. Die laatste steekwond zou dodelijk zijn geweest.

Een stekende beweging naar het slachtoffer

Op camerabeelden is te zien dat Darrel L. op het cruciale moment een stekende beweging maakte naar het slachtoffer. Maar het is niet duidelijk of Roan W. toen ook heeft gestoken. Volgens zijn advocaat is dat niet te zien op de beelden. Daaruit blijkt niet dat W. een mes in zijn handen had. ‘Het is zonneklaar dat mijn cliënt niet de dodelijke steekwond heeft toegebracht’, zei de advocaat van W maandag bij de rechtbank.

Het OM gaat er vanuit dat Darrel L. de dodelijke steekwond in de borst van Cennethson heeft toegebracht. Dat zou Roan W. niet vrijpleiten. Volgens de officier van justitie moet de dodelijke steekpartij op de Pier gezien worden als een gezamenlijke actie van beide Amsterdammers. W. wist ook dat er een conflict was met de Rotterdammers, toen hij de Pier opliep.

Drie keer veroordeeld voor geweldsdelict

Van een van de drie messen die later werd teruggevonden, is naderhand ook een hoesje teruggevonden in de kleding van W. De officier van justitie betoogde maandag dat ‘de samenleving het niet zou snappen als mijnheer W. vandaag al naar huis mag’. Ze wees erop dat de Amsterdammer in 2018 en 2019 al drie keer is veroordeeld voor een geweldsdelict. De rechtbank vond dat een goede reden om de verdachte vast te houden.

De zaak tegen beide Amsterdammers wordt pas in oktober dit jaar inhoudelijk behandeld. In totaal verdenkt het OM vijf personen van betrokkenheid bij de vechtpartij tussen de Amsterdamse en Rotterdamse drillrappers op de Scheveningse Pier. Een verdachte, ook uit Amsterdam, is voortvluchtig. In april moet een verdachte uit Rotterdam weer bij de Haagse rechtbank verschijnen. Dan wordt zijn zaak inhoudelijk behandeld.