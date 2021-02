Sanne maakt boek met herinneringen aan George Kooymans, bijdragen tot 1 maart welkom

Nog tot 1 maart verzamelt de 18-jarige Sanne van Hoff allerlei verhalen, ervaringen, foto’s en herinneringen aan George Kooymans. Nu de Golden Earring door de ongeneeslijke ziekte (ALS) van de gitarist niet meer kan optreden, wil Van Hoff als eerbetoon een boek speciaal voor hem maken en dat op de verjaardag van Kooymans op 11 maart aan hem overhandigen.

Van Hoff is een enorm bewonderaar van het gitaarspel van Kooymans. Daardoor is ze een aantal jaar geleden op Facebook een George Kooymans-fanclub begonnen. De liefde is ontstaan toen zij door haar moeder in contact kwam met de muziek van de Golden Earring. Dit inspireerde en motiveerde haar om naast gitaarles ook de opleiding tot geluidstechnicus te gaan volgen.

Met name haar eerste ontmoeting met Kooymans, weet ze nog goed te herinneren. “Het was in Almelo, bij ‘De Vreemde Kostgangers’,” vertelt ze aan Den Haag FM. “Bij de soundcheck bleven we hangen en luisteren en op een gegeven moment ging er een deur open, ik kijk naar boven en kijk George zó aan en dacht woohhh.” Bij die ontmoeting is ze ook met Kooymans op de foto gegaan en heeft ze een CD laten signeren.

“Ik ben deze actie begonnen vanuit mijn hart”

Door het heftige nieuws over George Kooymans, vrijdag werd bekend dat hij lijdt aan de zenuw- en spierziekte ALS, vond ze het belangrijk om iets voor hem te doen. “Ik ben deze actie begonnen vanuit mijn hart”, zegt Van Hoff: “En ik vind het gewoon heel belangrijk dat hij weet en beseft wat hij voor ons allemaal heeft betekend.”

Ze heeft veel positieve reacties op haar initiatief mogen ontvangen, vertelt ze trots: “Mensen die zich in mijn verhaal herkenden en ook mensen die zich aanboden om mij te helpen.” Ze heeft al veel foto’s, persoonlijke brieven, herinneringen en verhalen ontvangen voor het boek. Dus wat haar betreft gaat dat er zeker komen.

Officiële uitgave

Ze heeft ook al aanbiedingen gehad om het boek officieel uit te brengen, maar daar moeten dan wel alle mensen die hebben bijgedragen daar goedkeuring voor geven. Mocht er een officiële uitgave volgen dan weet de fan wel waar de opbrengst van het boek naartoe zou moeten gaan: Stichting ALS.

Meer informatie over het insturen van een bijdrage aan het boek is te vinden bij de George Kooymans-fanclub op Facebook.