Centrum vanaf 1 juli milieuzone: oude dieselato’s niet meer toegestaan

Oude dieselauto’s mogen vanaf 1 juli 2021 niet meer het centrum in. Dat heeft wethouder Liesbeth van Tongeren (GroenLinks) vandaag bekendgemaakt. Auto’s en bestelwagens die op diesel rijden en voor 2006 zijn gebouwd, mogen vanaf dan de milieuzone niet meer in.

Voor vrachtauto’s op diesel wordt de bestaande milieuzone aangescherpt. Vanaf 2022 zijn alleen nog vrachtauto’s en autobussen met emissieklasse 6 toegestaan, dit zijn dieselvoertuigen met een bouwjaar vanaf 2014.

Wethouder Van Tongeren: “Schone lucht is belangrijk voor de gezondheid van alle Hagenaars. Daarom moedigen we schoon vervoer aan – zoals het OV en elektrisch rijden – en weren we stap voor stap de vervuilende voertuigen.”

De invoering van een milieuzone werd in 2019 aangekondigd door het stadsbestuur. De milieuzone is begrensd tot de centrumring – waar aan de noordzijde het Telderstracé aan toegevoegd is.