Coronavirus Den Haag: 37 nieuwe besmettingen en vier sterfgevallen

In de afgelopen 24 uur zijn er bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 37 nieuwe Haagse coronagevallen en vier sterfgevallen geregistreerd. Door de sluiting van de teststraten op zondag, en deels ook op maandag, konden minder mensen zich laten testen op het coronavirus. Het zevendaags gemiddelde van het aantal besmettingen komt daardoor nu uit op 78 nieuwe coronagevallen per dag.

Vooralsnog is er dinsdag geen sprake van nieuw geregistreerde ziekenhuisopnames, het aantal ziekenhuisopnames van maandag is uitgekomen op drie nieuwe opnames.

Over heel Nederland gemeten zijn er tot dinsdagochtend 10 uur 1.779 meldingen binnengekomen over positieve coronatesten. Het RIVM liet eerder al weten dat de cijfers tot en met woensdag een vertekend beeld geven, omdat zondag de teststraten in het hele land dicht waren vanwege het barre winterweer. Maandag bleven er ook nog een aantal gesloten.