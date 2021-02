IN BEELD: Scheveningen in de sneeuw

D66: “Geen duur management, maar meer geld voor jongerenwerkers op straat”

Om het tekort aan welzijnswerkers, -activiteiten en -locaties aan te vullen wil coalitiepartij D66 dat het stadsbestuur haar welzijnsuitgaven slimmer gaat verdelen en daar is wat de partij betreft in de toekomst geen ruimte voor inefficiënte organisaties met dure directies. “Geen bedrijfswagens en duur management, maar geld voor jongerenwerkers op straat,” vindt raadslid Marieke van Doorn. “Er moet een omslag in gang worden gezet en daar roep ik toe op.”

“In veel wijken waar ik kom is een gebrek aan welzijnswerkers. We hebben meer welzijnswerkers op straat nodig. Maar er is nooit geld voor en dat is er wel voor dure directies. Ik vind het echt schrijnend om te zien hoe groot het gebrek is en dan te zien hoeveel geld er naar de interne organisaties gaat.”

“Welzijn is van groot belang voor onze stad, want welzijnswerkers die dicht bij de bewoners staan kunnen eerder problemen ontdekken en aanpakken. Het is hoog tijd dat het college welzijnsorganisaties uitdaagt om minder geld in de eigen organisatie te steken en meer in het werk op straat. Minder directie, meer welzijn.” D66 pleit daarom voor scherper toezicht vanuit de gemeente en vindt dat het kan helpen om het welzijnswerk te gaan aanbesteden. “Dan kun je het als voorwaarde stellen dat er meer op straat en in de wijk moet gebeuren.”

“Welzijnswerk doe je niet binnen tijdens vergaderingen,” vult raadslid Fonda Sahla aan: “Echt welzijnswerk doe je op straat, met jongeren en jongerenwerkers.”