Gevangenen balen van streng coronaregime in Scheveningse gevangenis

Gedetineerden in de gevangenis van Scheveningen willen vaker uit hun cel kunnen. Dat meldt mediapartner Omroep West. De gedetineerden hebben een handtekeningenactie gehouden om de directie te verzoeken de coronamaatregelen in de PI te versoepelen. De petitie is nog niet aangeboden.

In alle gevangenissen moet anderhalve meter afstand worden gehouden, maar locatie-directeuren kunnen per instelling besluiten hoe lang gedetineerden hun cel uit mogen. In de Penitentiaire Inrichting (PI) Haaglanden, de officiële naam van de Scheveningse gevangenis, is bijvoorbeeld de avondrecreatie afgeschaft, zo vertelt een gedetineerde aan Omroep West. Maar omdat er in de Scheveningse instelling geen corona is willen de gevangenen weer vaker hun cel uit kunnen.

‘We zitten nu van vier uur ’s middags tot half acht de volgende ochtend achter de deur’, vertelt de gevangene, die niet met zijn naam in het verhaal wil. ‘Geen sport, geen bibliotheek, niet meer elke dag werken. Dat leidt tot stress en depressies.’ In andere instellingen is er nog wel een vorm van avondrecreatie, bijvoorbeeld een bingo, zo zegt de gedetineerde.

Onderling contact

Advocaat Myrddin Bouwman staat de gedetineerde in de Scheveningse PI bij. Ook zij hoort de verhalen: ‘Ik hoor dat het heel streng is in Scheveningen, meer dan bijvoorbeeld in Zwolle, waar net als in Scheveningen een psychiatrisch centrum is. Daar kunnen mensen meer onderling contact hebben en zijn er meer vrijheden. Het aanbod van activiteiten wat er normaliter is in Scheveningen is heel erg verschraald, en daar worstelen de mensen enorm mee.’

Dat er nu een petitie wordt gehouden onder de gevangenen is veelzeggend, vindt Bouwman: ‘Dit is echt een noodkreet van de mensen die daar verblijven, mensen die zeggen ‘ik loop tegen de muur op’. Ze hopen echt dat het ergens toe zal leiden.’

Personeel

De directie van de PI Haaglanden laat weten niet op de hoogte te zijn van een handtekeningenactie. Verder wijst de directie op het speciale karakter van de PI Haaglanden: het is een gevangenis voor mensen met psychiatrische aandoeningen. ‘Vanwege de bijzondere doelgroepen zijn de maatregelen daar op ingericht.’

‘Er is ons alles aan gelegen om de risico’s op coronabesmettingen onder gedetineerden en personeel zo klein mogelijk te houden, met behoud van de noodzakelijke zorgactiviteiten. Daarnaast is er ook oog voor recreatieve activiteiten zoals bijvoorbeeld een mobiele bibliotheek en beeldbellen’, aldus de schriftelijke reactie van de directie.

Het gevangenispersoneel maakt zich eveneens zorgen, zo zegt Marcel Smit, voorzitter van de Justitievakbond Juvox. Daarom pleit de bond ervoor dat het personeel in PI’s op de lijst komt met beroepen die met voorrang gevaccineerd worden. Dan is het risico dat bewaarders het virus mee naar binnen nemen kleiner, en kunnen eventueel de maatregelen binnen worden versoepeld.