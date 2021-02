Haagse VVD: ‘Beter strooien op wegen en fietspaden’

Op wegen en fietspaden in Den Haag moet beter worden gestrooid. Dat vindt de VVD in de gemeenteraad, schrijft mediapartner Omroep West. Volgens de partij zijn sommige wegen nu ‘onbegaanbaar’.

Raadslid Judith Oudshoorn: ‘Vanaf woensdag is het eindelijk mogelijk om spullen af te halen bij winkels, iets waar zij al lange tijd voor lobbyen. Nu is het eindelijk zover en zijn zij zo goed als onbereikbaar door de spekgladde en slecht begaanbare wegen in onze stad. Dit moet zo snel mogelijk aangepakt worden door het college.’

De regels voor het strooien in Den Haag liggen vast in de nota ‘gladheidsbestrijding’. Daarin staat dat winkelgebieden, trottoirs en woonstraten niet onder het strooibeleid van de gemeente vallen, alleen bij extreme of afwijkende omstandigheden zou de gemeente kunnen besluiten om te strooien op deze plekken. De partij vindt dat er nu sprake is van zo’n afwijkende omstandigheid.