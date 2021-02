Hagenaar veroordeeld voor billenknijpen in tramlijn 2

Een Hagenaar (30) die maandenlang tramlijn 2 in zijn woonplaats onveilig maakte door vrouwelijke passagiers in hun billen te knijpen, is door de rechtbank veroordeeld. Dat meldt mediapartner Omroep West. De man kreeg zes maanden cel opgelegd, die hij al in voorarrest uitzat. Daarnaast kreeg de man een verplichte psychiatrische behandeling: tbs zonder dwangverpleging.

Het patroon was telkens hetzelfde. De Hagenaar ging in de tram naast een vrouw zitten of staan en betastte haar billen. Zo heeft hij mogelijk meer dan tien vrouwen aangerand, maar ze deden niet allemaal aangifte. Het speelde van november 2019 tot februari 2020. Uiteindelijk heeft de rechtbank vier gevallen bewezen verklaard.

Het Openbaar Ministerie (OM) vond dat er zes gevallen bewezen waren en had behalve de nu opgelegde tbs-maatregel ook om acht maanden gevangenisstraf gevraagd. Tegen de politie erkende de verdachte dat het hem opwond om vrouwen aan te raken. Hij is al drie keer eerder voor dit gedrag veroordeeld. Na zijn behandeling in een instelling moet hij begeleid gaan wonen.

Angst voor verkrachting

Tijdens de behandeling van de strafzaak twee weken geleden vertelde een slachtoffer hoe machteloos ze zich voelde toen de man haar betastte. Ze was bang om verkracht te worden en ze zou zelfs een baan hebben laten schieten, omdat ze anders ’s avonds moest reizen.