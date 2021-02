Hart voor Den Haag: “Niet openen van schaatsbanen is onbegrijpelijk”

De vraag of er al geschaatst kan worden komt de laatste dagen door het winterweer veel naar voren: er wordt al dagen gesproken over een eventuele Elfstedentocht, schaatsclubs in Zuid-Holland treffen voorbereidingen, maar de schaatsbanen in het Zuiderpark en Langdoed Ockenburgh lijken er dit jaar niet te komen en dat vindt Hart voor Den Haag niet te begrijpen. De politieke partij wil dat het toch mogelijk wordt om op buitenbanen te schaatsen en heeft daarom aangekondigd morgen vragen te stellen aan sportwethouder Hilbert Bredemeijer.

“Onbegrijpelijk dat schaatsen door de gemeente ontmoedigd wordt, want juist nu is het belangrijk voor jongeren om in de frisse lucht te bewegen”, vindt HvDH-raadslid Nino Davituliani. “Bovendien is buitensporten niet verboden. Wij hopen dat het college terugkomt op deze bizarre beslissing en wensen iedereen juist veel schaatsplezier.”

De grootste oppositiepartij pleit voor het mogelijk maken van de schaatsbanen en er vervolgens met een reserveringssysteem voor te zorgen dat het er niet te druk wordt. “Waarom wordt er bijna nooit gedacht in mogelijkheden? IJsbanen zouden bijvoorbeeld met een reserveringssysteem en tijdsloten open kunnen gaan. Dit heeft alle schijn van paniekvoetbal, besluiten die zijn genomen op basis van angst.”