Man moet tien jaar de cel in voor moordaanslag op minnaar van zijn vrouw

De Haagse rechtbank veroordeelt de 53-jarige Harm T. uit Helmond tot een celstraf van tien jaar voor een moordaanslag op 6 mei vorig jaar op een liefdesrivaal in Den Haag. Die werd in het portiek van zijn woning aan de Hendrik Zwaardecroonstraat in zijn wang geschoten, maar overleefde de schietpartij. Dat schrijft mediapartner Omroep West.

Het slachtoffer uit Den Haag had een geheime relatie met de vrouwelijk partner van de schutter. De vrouw had met haar Haagse minnaar afgesproken een appartement te huren, zodat ze niet voor iedere keer een hotelkamer moesten regelen. T. wist dat zijn echtgenote een affaire had met de man uit Den Haag, maar ze had hem verteld dat ze een punt achter de relatie had gezet.

T. kwam echter achter het plan van zijn vrouw en haar minnaar om toch een appartement te huren. De rechtbank gaat ervan uit dat deze ‘klap in het gezicht’ voor de verdachte de reden is geweest om een moordaanslag op de liefdesrivaal uit te voeren. Op 6 mei vorig jaar reed hij in een auto met een gestolen kentekenplaat naar Den Haag en beschoot de Hagenaar tweemaal in de portiek van diens woning. Een kogel miste doel, de andere raakte de liefdesrivaal in zijn wang.

Verdachte kan het zich niet herinneren

Harm T. zei twee weken geleden, tijdens de zitting bij de rechtbank, dat hij zich niets wist te herinneren van zijn bezoek aan Den Haag op 6 mei vorig jaar. Hij kon zich echter niet voorstellen dat hij de man had beschoten. De rechtbank vindt hem toch schuldig. ‘Het is een gelukkig toeval dat het slachtoffer geen dodelijk letsel heeft opgelopen’, zei de rechter dinsdag tijdens de uitspraak.

De opgelegde celstraf van tien jaar komt overeen met de strafeis van het Openbaar Ministerie. De officier van justitie zei tijdens de zitting twee weken geleden dat er ‘een keiharde reactie’ moest komen op de moordaanslag. De rechtbank veroordeelt Harm T. ook tot betaling van een schadevergoeding van twintigduizend euro aan het slachtoffer.